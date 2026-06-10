Jueves, 11 de Junio 2026
Política

Gobernador Quintela recibe elogios por su apoyo a los jubilados de La Rioja

Francisco Mejías y Ana Cecilia Ortiz reconocen el apoyo del gobernador Ricardo Quintela a los jubilados, destacando la importancia de visibilizar sus reclamos en el país. La movilización ha logrado liberar fondos para PAMI, pero la situación sigue siendo crítica.

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Durante una visita institucional a La Rioja, Francisco Mejías, dirigente de la Federación Nacional de Jubilados y Pensionados, junto a Ana Cecilia Ortiz de la Asociación de Jubilados y Pensionados de La Rioja, agradecieron al gobernador Ricardo Quintela por su apoyo a las demandas del sector previsional a nivel nacional. Los dirigentes resaltaron su rol como el único gobernador que ha respaldado públicamente a los jubilados en los medios de comunicación.

En el encuentro, se destacó la evaluación positiva de la Mesa Nacional de Jubilados y Pensionados sobre las recientes protestas frente a las delegaciones de PAMI en varias provincias. Las ollas populares organizadas han permitido visibilizar los problemas de cobertura y acceso a servicios que afectan a miles de beneficiarios. Mejías confirmó que la presión social logró que la Nación liberara fondos para las sucursales de PAMI, aunque advirtió que esto no soluciona el problema de fondo.

Los líderes advirtieron que la situación de los adultos mayores sigue siendo crítica, debido al aumento del costo de vida y a la dificultad para acceder a tratamientos y medicamentos. Anunciaron que continuarán con las medidas de protesta en todo el país, afirmando que mientras el Gobierno Nacional mantenga políticas de ajuste, intensificarán sus acciones de lucha.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial jubilados protesta derechos política
TL;DR

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