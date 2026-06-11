Jueves, 11 de Junio 2026
Economía

Desempleo en La Rioja: 17 trabajadores afectados por el cierre de Finca Viña Famatina

El cierre de Finca Viña Famatina impacta a 17 trabajadores, muchos con más de 25 años en la empresa. Se logró un acuerdo transitorio de tres meses con remuneración parcial mientras se busca un nuevo comprador. La situación refleja la crisis en el sector vitivinícola.

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Redacción Equipo Editorial
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Desempleo en La Rioja: 17 trabajadores afectados por el cierre de Finca Viña Famatina
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El cierre de la Finca Viña Famatina ha dejado a 17 trabajadores en una situación precaria, tras el anuncio oficial de la empresa de cesar sus actividades. El Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (SOEVA), César Taquia, indicó que la decisión fue inesperada tanto para los empleados como para el sindicato.

La finca, que contaba con instalaciones adecuadas y una infraestructura notable, fue cerrada por su propietario, de apellido Iturbe, quien argumentó la imposibilidad de mantener la producción. Muchos de los trabajadores afectados tienen una larga trayectoria en la empresa, con antigüedades que superan los 25 y 30 años, lo que genera incertidumbre sobre su futuro laboral.

Ante esta situación, se ha alcanzado un acuerdo transitorio que garantiza a los empleados una remuneración equivalente a cuatro horas de trabajo diarias durante los próximos tres meses. Este respaldo económico se otorgará mientras se busca un nuevo propietario que continúe con la actividad y preserve los puestos de trabajo. Taquia también destacó que el caso de Viña Famatina no es aislado y refleja una crisis más amplia en la industria vitivinícola de la región.

Etiquetas: famatina cierre de empresa vitivinícola empleo sindicato acuerdo laboral
TL;DR

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