Acuerdo entre La Rioja y NMDC Limited para potenciar la minería en la provincia

El Gobierno de La Rioja se reunió con NMDC Limited para presentar el potencial mineral de la provincia y evaluar futuras inversiones. Esta alianza busca generar empleo y fomentar el desarrollo económico sustentable en la región.

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El Gobierno de La Rioja ha llevado a cabo una reunión institucional con directivos de NMDC Limited, la principal empresa minera estatal de la República de la India, en la Casa de La Rioja en Buenos Aires. Este encuentro se centró en presentar el potencial geológico de la provincia y explorar futuras oportunidades de inversión en el sector minero.

Durante el diálogo, se discutieron las características de los recursos minerales de La Rioja, el marco legal vigente y las políticas provinciales que promueven un desarrollo sostenible. Se estableció un compromiso para mantener un canal permanente de intercambio de información técnica, lo que facilitará el análisis de proyectos de exploración y desarrollo con la posibilidad de generar nuevos empleos y crecimiento económico.

Representaron al Gobierno provincial el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, y la secretaria de Minería, Ivanna Guardia. NMDC fue representada por su director de Finanzas, Anurag Kapil, y otros altos directivos. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para atraer inversiones responsables que agreguen valor a los recursos naturales de la provincia.

NMDC Limited es conocida por su liderazgo en la exploración y producción de recursos minerales en Asia, y su presidente, Shri Amitava Mukherjee, promueve la innovación y el desarrollo sostenible en la industria minera. Se acordó continuar con el intercambio de información técnica para evaluar iniciativas de interés común.