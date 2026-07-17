La canasta básica en La Rioja alcanza un nuevo récord: $1,57 millones en junio

La canasta básica alimentaria en La Rioja llegó a $696.000 en junio, con un aumento del 1,22% respecto al mes anterior, destacando un alza del 4% en el precio de la carne.

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En junio, la **canasta básica alimentaria** en **La Rioja** se ubicó en **$696.000**, mientras que la **canasta básica total** alcanzó los **$1.577.000** para una familia tipo, según un estudio de **Libres del Sur**. Este relevamiento mostró un incremento mensual del **1,22%** en comparación con mayo, impulsado principalmente por el aumento en el precio de la carne, que subió un **4%** en ese mes y más del **48%** respecto al año anterior.

El referente de la organización, **Lucas de la Fuente**, enfatizó que estos valores son específicos de la provincia y no incluyen el costo del alquiler, lo que implica que las familias necesitan ingresos significativamente mayores para no estar por debajo de la línea de pobreza. Asimismo, se observó que productos como los fideos han tenido variaciones mínimas debido a la aparición de marcas de menor precio, lo que ha permitido contener el costo promedio de algunos alimentos.

De la Fuente advirtió sobre un cambio en los hábitos de consumo de los riojanos, quienes están optando cada vez más por productos más económicos y ofertas de artículos próximos a su fecha de vencimiento, lo que representa un desafío para mantener el poder de compra en un contexto económico complicado.