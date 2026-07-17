Viernes, 17 de Julio 2026
Economía

Eliminación de impuesto en envíos postales: nuevas oportunidades de ahorro para los argentinos

El Gobierno eliminó un impuesto para envíos postales, permitiendo que las importaciones sin fin comercial se unifiquen en US$400 por envío. Esto impacta en precios y disponibilidad.

Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción
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Eliminación de impuesto en envíos postales: nuevas oportunidades de ahorro para los argentinos
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El Gobierno argentino ha decidido reformar el régimen aduanero postal, eliminando un impuesto que permitirá a los consumidores y productores realizar compras al exterior de manera más económica. A partir de ahora, las exportaciones comerciales por correo no tendrán un límite de valor, lo que facilitará el acceso a productos extranjeros.

Por otro lado, las importaciones sin fin comercial quedarán unificadas en un monto de US$400 por envío, lo que también beneficiará a los usuarios que buscan adquirir productos desde el extranjero sin restricciones excesivas. Esta medida impactará a diversos sectores, incluyendo productores y vendedores, al ampliar sus posibilidades de comercio internacional.

Etiquetas: argentina gobierno nacional aduana economía comercio impuestos
TL;DR

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Lucía Herrera
Lucía Herrera Reportera de Economía y Producción

Periodista económica enfocada en el desarrollo productivo de La Rioja. Cubre temas de agricultura, minería, industria y comercio regional, traduciendo datos complejos en información clara y relevante para productores, empresarios y trabajadores riojanos.

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