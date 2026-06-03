Efemérides del 3 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 3 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 3 de junio de 2026

1770 – Nace Manuel Belgrano, militar y político argentino.

– Nace Manuel Belgrano, militar y político argentino. 1825 – en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la ciudad de Bella Vista.

– en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la ciudad de Bella Vista. 1887 – en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.

– en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. 1919 – en Santiago del Estero (Argentina) se funda el Club Atlético Central Córdoba.

– en Santiago del Estero (Argentina) se funda el Club Atlético Central Córdoba. 1954 – Ángela Irene, cantante folclórica argentina.

– Ángela Irene, cantante folclórica argentina. 1959 – el Real Madrid consigue la 4.ª Copa de Europa de forma consecutiva frente al Stade Reims por 2-0 en el Neckarstadion, Stuttgart (Actual Mercedes Benz Arena) con goles de Enrique Mateos (1´) y Alfredo Di Stéfano (47´).

– el Real Madrid consigue la 4.ª Copa de Europa de forma consecutiva frente al Stade Reims por 2-0 en el Neckarstadion, Stuttgart (Actual Mercedes Benz Arena) con goles de Enrique Mateos (1´) y Alfredo Di Stéfano (47´). 1962 – en el aeropuerto de Orly (París), el vuelo 007 de Air France se sale de la pista y explota cuando la tripulación intenta abortar el despegue. Mueren 130 personas.

– en el aeropuerto de Orly (París), el vuelo 007 de Air France se sale de la pista y explota cuando la tripulación intenta abortar el despegue. Mueren 130 personas. 1967 – Takehiro Ohno, cocinero japonés-argentino.

– Takehiro Ohno, cocinero japonés-argentino. 1974 – Martín Karpan, actor argentino.

– Martín Karpan, actor argentino. 2015 – en Argentina, se realiza por primera vez el Ni Una Menos, una marcha multitudinaria contra los femicidios, extendiéndose luego a Latinoamérica y otros países, convirtiéndose en un movimiento social y un lema contra la violencia hacia las mujeres y diversidades sexogenéricas.

💡 ¿Sabías que...? El 3 de junio de 1965, el astronauta Edward White se convirtió en el primer estadounidense en realizar un paseo espacial durante la misión Gemini 4. Este acontecimiento marcó un hito en la carrera espacial, mostrando la capacidad de los humanos para operar fuera de la nave en el espacio. White flotó en el vacío del espacio durante aproximadamente 20 minutos, utilizando una línea de vida para mantenerse conectado a su cápsula.

En el mundo: 3 de junio de 2026