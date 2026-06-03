Efemérides del 3 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 3 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 3 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 3 de junio de 2026
- 1770 – Nace Manuel Belgrano, militar y político argentino.
- 1825 – en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la ciudad de Bella Vista.
- 1887 – en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.
- 1919 – en Santiago del Estero (Argentina) se funda el Club Atlético Central Córdoba.
- 1954 – Ángela Irene, cantante folclórica argentina.
- 1959 – el Real Madrid consigue la 4.ª Copa de Europa de forma consecutiva frente al Stade Reims por 2-0 en el Neckarstadion, Stuttgart (Actual Mercedes Benz Arena) con goles de Enrique Mateos (1´) y Alfredo Di Stéfano (47´).
- 1962 – en el aeropuerto de Orly (París), el vuelo 007 de Air France se sale de la pista y explota cuando la tripulación intenta abortar el despegue. Mueren 130 personas.
- 1967 – Takehiro Ohno, cocinero japonés-argentino.
- 1974 – Martín Karpan, actor argentino.
- 2015 – en Argentina, se realiza por primera vez el Ni Una Menos, una marcha multitudinaria contra los femicidios, extendiéndose luego a Latinoamérica y otros países, convirtiéndose en un movimiento social y un lema contra la violencia hacia las mujeres y diversidades sexogenéricas.
El 3 de junio de 1965, el astronauta Edward White se convirtió en el primer estadounidense en realizar un paseo espacial durante la misión Gemini 4. Este acontecimiento marcó un hito en la carrera espacial, mostrando la capacidad de los humanos para operar fuera de la nave en el espacio. White flotó en el vacío del espacio durante aproximadamente 20 minutos, utilizando una línea de vida para mantenerse conectado a su cápsula.
En el mundo: 3 de junio de 2026
- 350 – el usurpador romano Nepotiano, de la dinastía Constantiniana, se proclama emperador romano, entrando en Roma al frente de un grupo de gladiadores.
- 713 – en Tracia, el emperador bizantino Filípico es cegado, depuesto y enviado al exilio por conspiradores del ejército de Opsicio. Le sucede Anastasio II, que inicia la reorganización del ejército bizantino.
- 1098 – en la actual Turquía ―durante la Primera Cruzada―, los cruzados católicos europeos toman Antioquía después de un asedio de cinco meses, y arrasan con su población civil musulmana.
- 1140 – el religioso y erudito francés Pedro Abelardo es declarado culpable de herejía.
- 1326 – en Nóvgorod (Rusia) se firma el Tratado de Nóvgorod, que define la frontera entre Rusia y Noruega en Finnmark.
- 1539 – Hernando de Soto reclama la región de Florida para España.
- 1602 – 39 km al sur de Lisboa (Portugal), una fuerza naval británica derrota a una flota de galeras españolas y captura una gran carraca portuguesa en la batalla de la bahía de Sesimbra.
- 1608 – en Tadoussac, 215 km al noreste de Quebec (Canadá), Samuel de Champlain completa su tercer viaje a Nueva Francia y comienza a erigir fortificaciones.
- 1621 – los Países Bajos fundan la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales.
- 1654 – en Reims (Francia) es coronado Luis XIV.
- 1658 – en Roma, el papa Alejandro VII nombra «vicario apostólico» a Francisco de Laval en Nueva Francia (actual Canadá).
- 1665 – frente a la costa de Lowestoft, 231 km al noreste de Londres, James Stuart (el duque de York, que más tarde se convertiría en el rey Jacobo II de Inglaterra), derrota a la flota neerlandesa.
- 1749 – en la Ciudad de Panamá, el obispo panameño Francisco Javier de Luna Victoria (1695-1777) dona 6000 pesos para impulsar la fundación de la Universidad de San Francisco Javier.
- 1763 – en virtud del tratado de París, los británicos vuelven a ocupar la isla de Menorca.
- 1765 – en la actual Guatemala, el primer asentamiento de la ciudad de Chiquimula es destruido por un violento huracán y varios temblores de tierra, conocidos como Terremotos de la Santísima Trinidad, que provocan deslaves e inundaciones.
- 1769 – en Oceanía, el navegante británico James Cook arriba a Tahití.
- 1769 – en España, el astrónomo Vicente Tofiño, realiza la observación del paso de Venus entre la Tierra y el Sol.
- 1781 – en el marco de la guerra de independencia de Estados Unidos, Jack Jouett (26) comienza su viaje de medianoche para advertir a Thomas Jefferson (38) y a la legislatura de Virginia de una inminente incursión británica.
- 1821 – en Etiopía, Gigar Iyasu sucede a Iyoas II Hezqeyas como emperador de Etiopía.
- 1821 – en algún puerto de Portugal, el rey Juan VI retorna a su patria tras su exilio en Brasil.
- 1825 – en la provincia de Corrientes (Argentina) se funda la ciudad de Bella Vista.
- 1839 – en Humen, una playa a 120 km al sureste de la ciudad china de Cantón, el comisario imperial Lin Hse Tsu (1785‑1850) confisca y destruye más de 1400 toneladas de opio británico (producido en la India). Esto provocará la primera guerra del opio (1839‑1842) contra el rey Guillermo IV (1765‑1837), y la reina Victoria (1819‑1901).
- 1844 – en el islote de Eldey, al suroeste de Islandia, tres marineros matan brutalmente a la última pareja de alcas gigantes y aplastan a pisotones el único huevo hallado en su nido, con lo que esa especie se extinguió.
- 1845 – en Madrid (España) se inaugura el Café Suizo.
- 1847 – llega a la isla de Cuba el primer cargamento de culíes chinos, en régimen de semiesclavitud.
- 1861 – en el condado de Barbour (Virginia Occidental) ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865)― las fuerzas de la Unión derrotan a las tropas confederadas en la batalla de Filipos.
- 1862 – el Gobierno de Estados Unidos reconoce la República de Liberia.
- 1863 – en Filipinas un terremoto derriba la catedral de Manila y perecen en el siniestro los miembros del Cabildo.
- 1864 – en el condado de Hanover (Virginia) las fuerzas de la Unión atacan y derrotan a las tropas confederadas en la batalla de Cold Harbor.
- 1866 – en la provincia de Ontario, los fenianos son expulsados de Fort Erie, de regreso a los Estados Unidos.
- 1875 – en Alemania el astrónomo Christian Heinrich Friedrich Peters (1813-1890) descubre el asteroide Adeona.
- 1885 – en el último enfrentamiento militar librado en suelo canadiense, el líder cree, Big Bear, escapa de la Policía Montada del Noroeste.
- 1887 – en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires (Argentina) se funda el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata.
- 1889 – en el estado de Oregón se completa la primera línea de transmisión de energía eléctrica de larga distancia en los Estados Unidos, entre un generador en Willamette Falls y el centro de Portland (23 km de distancia).
- 1892 – en la ciudad de Liverpool se funda el equipo Liverpool Football Club
- 1899 – España y los Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas tras la pérdida de las últimas colonias españolas.
- 1902 – en Alto Loira (Francia), a las 14:00 un tornado arrasa la localidad de Javaugues. Aunque la huella de destrucción fue de solo 7 km, tuvo una anchura de 3 km, que lo hace el tornado más ancho de la Historia de Europa.
- 1904 – en la playa de Cádiz, un obrero halla los duros antiguos.
- 1905 – en París, el rey Alfonso XIII sale ileso de un atentado.
- 1908 – en Madrid, Alfonso XIII recibe en audiencia al nuevo embajador de Nicaragua, el poeta Rubén Darío.
- 1909 – en Londres, el Congreso de Química Aplicada debate la protección de las patentes.
- 1916 – en Washington (Estados Unidos) se promulga la Ley de Defensa Nacional, que aumenta el tamaño de la Guardia Nacional en 450 000 hombres.
- 1919 – en Santiago del Estero (Argentina) se funda el Club Atlético Central Córdoba.
- 1929 – en Lima (Perú) se firma el tratado de Lima entre Perú y Chile
- 1931 – en Ayerbe (España), el gobierno declara monumento histórico-artístico al Palacio de los Marqueses de Ayerbe.
- 1932 – En México ocurre un terremoto de magnitud 8.2, con epicentro en Jalisco, siendo el sismo de mayor intensidad registrado en el país hasta el terremoto de 2017 con epicentro en Chiapas, también de magnitud 8.2
- 1935 – en Vancouver (Canadá), mil trabajadores desempleados abordan vagones de carga y comienzan una marcha de protesta hacia Ottawa.
- 1937 – en Monts, 255 km al suroeste de París, el duque de Windsor (exrey Eduardo VIII del Reino Unido) se casa con Wallis Simpson.
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la Luftwaffe bombardea París.
- 1940 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Dunkerque termina con una victoria táctica para Alemania obligando a los aliados a retirarse, en la llamada Operación Dinamo.
- 1940 – Franz Rademacher propone planes para hacer de la isla africana de Madagascar la «patria judía», una idea que había sido considerada por primera vez por el periodista Theodor Herzl (1860-1904).
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial la Wehrmacht arrasa el pueblo de Kandanos, y asesina a 180 de sus habitantes (Destrucción de Kandanos).
- 1942 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Japón comienza la campaña de las islas Aleutianas bombardeando la isla de Unalaska.
- 1943 – en Los Ángeles (estado de California), marineros e infantes de marina de los Estados Unidos atacan a jóvenes latinoamericanos en los disturbios de Zoot Suit, que duraron cinco días.
- 1948 – en San Diego (California) se inaugura el telescopio Hale del observatorio Palomar.
- 1950 – en Nepal, Maurice Herzog y Louis Lachenal, de la expedición francesa al monte Annapurna, se convierten en los primeros escaladores en alcanzar la cima de un pico de 8000 metros.
- 1959 – el Real Madrid consigue la 4.ª Copa de Europa de forma consecutiva frente al Stade Reims por 2-0 en el Neckarstadion, Stuttgart (Actual Mercedes Benz Arena) con goles de Enrique Mateos (1´) y Alfredo Di Stéfano (47´).
- 1962 – en el aeropuerto de Orly (París), el vuelo 007 de Air France se sale de la pista y explota cuando la tripulación intenta abortar el despegue. Mueren 130 personas.
- 1962 – en Arica (Chile) ―en la Copa Mundial de la FIFA― se anota el primer gol olímpico en un mundial. Lo anota el colombiano Marcos Coll.
- 1963 – en Ciudad del Vaticano fallece el papa Juan XXIII.
- 1963 – en Huế (Vietnam del Sur), soldados del ejército ―entrenados por Estados Unidos― atacan con productos químicos líquidos procedentes de granadas de gas lacrimógeno a budistas que protestaban, lo que provocó la hospitalización de 67 personas por ampollas en la piel y enfermedades respiratorias.
- 1965 – en órbita alrededor de la Tierra, el astronauta Ed White, de la misión Gémini 4, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial (con una duración de 20 minutos). El primer ser humano fue el soviético Alekséi Leónov, el 18 de marzo de 1965.
- 1966 – en la República Popular China, el líder Mao Zedong comienza la «Revolución cultural china».
- 1969 – frente a la costa de Vietnam del Sur, el portaaviones australiano HMAS Melbourne (R21) corta por la mitad al destructor de la Armada estadounidense USS Frank E. Evans; resultando en 74 muertes.
- 1972 – en Stuttgart (Alemania), desciende por primera vez en su historia el Borussia Dortmund.
- 1973 – cerca de Goussainville ―33 km al noreste de París (Francia)― se estrella un avión soviético Túpolev Tu-144. Mueren 14 personas. Es el primer accidente de un avión de pasajeros supersónico.
- 1978 – Creación de la (UEI) Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil.
- 1979 – 102 km al norte de la costa de estado de Tabasco (México) una explosión en el pozo petrolero Ixtoc I provoca que se derramen en las aguas del golfo de México al menos 3 millones de barriles (480 000 m³) de petróleo. Es el segundo peor derrame accidental de petróleo jamás registrado.
- 1979 – en Las Palmas (Canarias) se inaugura el I Congreso Internacional de Escritores de Lengua Española.
- 1979 – en México, se emite por primera vez el programa de televisión deportivo Acción, a través del Canal 2 de la empresa Televisa.
- 1980 – en Estados Unidos, un fallo técnico dispara una importante alerta de guerra termonuclear (Incidente del Chip Defectuoso).
- 1980 – en la Estatua de la Libertad se detona un artefacto explosivo. El FBI sospecha de nacionalistas croatas.
- 1980 – el brote de tornado de Grand Island de 1980 azota Nebraska, causando cinco muertes y daños por valor de 300 millones de dólares (equivalentes a 1109 millones de dólares en 2023).
- 1981 – en Francia se le concede el Premio Internacional de Literatura Policíaca a Manuel Vázquez Montalbán.
- 1982 – en una calle de Londres, el embajador de Israel en el Reino Unido, Shlomo Argov, recibe un disparo. Sobrevive pero queda paralizado.
- 1984 – en la ciudad de Amritsar, 479 km al noroeste de Nueva Delhi (India), el Gobierno de la primera ministra Indira Gandhi lanza la operación Estrella Azul, una ofensiva militar contra el Templo Dorado, el santuario más sagrado para los miembros de la religión sij. La operación continúa hasta el 6 de junio, con un saldo de más de 5000 víctimas, la mayoría civiles. Apenas unos meses después de la operación, el 31 de octubre de 1984, Indira Gandhi fue asesinada por sus dos guardaespaldas sijes en un acto de venganza.
- 1989 – el gobierno de China envía tropas para expulsar a los manifestantes de la plaza de Tiananmen después de siete semanas de ocupación.
- 1991 – el Monte Unzen entra en erupción en Kyūshū, Japón, matando a 43 personas, todos ellos investigadores o periodistas.
- 1992 – los derechos territoriales de los aborígenes australianos se reconocen en la demanda Mabo contra Queensland (n.º 2, un caso presentado por Eddie Mabo (1936-1992), isleño del estrecho de Torres, que condujo a que la Ley de Títulos Nativos de 1993 anulara la antigua afirmación colonial de la terra nullius.
- 1994 – el Ejército de los Estados Unidos evacua el canal de Panamá, 83 años después de establecerse en él, en conformidad con las previsiones de los acuerdos Torrijos-Carter.
- 1998 – en el pueblo de Eschede, 288 km al oeste de Berlín (Alemania) un tren de alta velocidad descarrila tras sufrir un fallo mecánico (accidente ferroviario de Eschede). Mueren 101 personas y más de 100 quedan heridas.
- 1999 – el español Javier Solana, hasta entonces secretario general de la OTAN, es designado primer representante de la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.
- 2003 – en Chinchilla (España) sucede el Accidente ferroviario de Chinchilla, que acaba con la vida de 19 personas.
- 2006 – en Montenegro, el Parlamento declara su independencia y se separa de Serbia tras aprobarse en el plebiscito montenegrino de 2006.
- 2008 – en Medellín (Colombia) culmina el 38.º Período Ordinario de la Asamblea General de la OEA.
- 2012 – en un barrio residencial de la ciudad de Lagos (Nigeria) se estrella un avión que transportaba a 153 personas a bordo. Mueren todos los que iban a bordo y seis personas en tierra.
- 2012 – en el río Támesis se lleva a cabo el certamen del Jubileo de Diamante de Isabel II.
- 2013 – en Fort Meade (estado de Maryland) comienza el juicio del soldado Chelsea Manning por filtrar material clasificado a WikiLeaks.
- 2013 – en una granja avícola en la provincia de Jilin, en el noreste de China, al menos 119 personas mueren en un incendio.
- 2014 – en Nueva York (Estados Unidos), la ONG estadounidense Human Rights Watch afirma oficialmente que no expulsará de su junta directiva a Javier Solana (exsecretario general de la OTAN) ni a otros de sus más altos directivos que tienen relación directa con el gobierno de Estados Unidos y con la CIA (Agencia Central de Inteligencia).
- 2015 – en Acra (Ghana) explota una gasolinera. Mueren más de 200 personas.
- 2015 – en Argentina, se realiza por primera vez el Ni Una Menos, una marcha multitudinaria contra los femicidios, extendiéndose luego a Latinoamérica y otros países, convirtiéndose en un movimiento social y un lema contra la violencia hacia las mujeres y diversidades sexogenéricas.
- 2017 – en Londres se produce un atentado yihadista, dejando un total de 11 muertos y 48 heridos (atentados de Londres de junio de 2017).
- 2017 – en Cardiff (Reino Unido) el Real Madrid gana su duodécima Liga de Campeones de la UEFA contra la Juventus de Turín 4-1
- 2018 – 55 km al suroeste de la Ciudad de Guatemala, la erupción del volcán de Fuego causa más de 100 muertos, 200 desaparecidos, 600 heridos y cerca de dos millones de habitantes afectados. Dos días más tarde se producirá otra explosión.
- 2019 – en Jartum (Sudán), a orillas de río Nilo, las fuerzas de seguridad acompañadas por paramilitares yanyauid abren fuego contra una sentada de protesta y asesinan a más de 100 personas (masacre de Jartum).