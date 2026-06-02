Obras viales en San Juan: implicaciones para el tráfico en La Rioja

La mejora de las rutas nacionales 40 y 150 promete potenciar la conectividad entre La Rioja y San Juan, favoreciendo el comercio y el turismo. La iniciativa busca optimizar el transporte y el acceso a recursos clave.

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El Gobierno de San Juan planea enviar un proyecto a la Cámara de Diputados para obtener financiamiento destinado a obras viales y de infraestructura. Este plan incluye intervenciones en las rutas nacionales 150 y 40, consideradas cruciales para el desarrollo productivo y turístico de la región.

Las mejoras en la Ruta Nacional 40, que conecta San Juan con La Rioja, son fundamentales para mejorar la conectividad interprovincial. Este corredor facilitaría el tránsito y la comunicación entre ambas provincias, mientras que la Ruta Nacional 141, que une Caucete con La Rioja, también se considera estratégica para el movimiento de cargas y el turismo.

El avance en infraestructura vial se plantea como un elemento clave para el crecimiento económico de las comunidades involucradas, promoviendo el desarrollo del comercio y el turismo. Se espera que la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados impulse una colaboración interprovincial significativa, beneficiando tanto a San Juan como a La Rioja.