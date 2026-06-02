Famatina se moviliza: damnificados pueden reconocer equipamiento rural recuperado

La Comisaría de Famatina secuestró equipamiento rural en operativos contra el abigeato. Se invita a las víctimas a recuperar sus pertenencias con documentación. La colaboración comunitaria es clave para combatir estos delitos.

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En el contexto de una investigación judicial por **abigeato** y **faena clandestina**, la Comisaría de **Famatina** ha llevado a cabo operativos que resultaron en el secuestro de equipamiento rural. Esta acción es parte de un esfuerzo más amplio para combatir delitos que afectan a los productores de la zona.

Las autoridades han instado a quienes hayan sido víctimas de robos recientemente a acercarse a la comisaría para identificar y recuperar sus pertenencias. Los bienes recuperados incluyen monturas, lazos, bozales y otros elementos utilizados en la actividad agropecuaria, que actualmente están bajo resguardo en la sede policial.

Para facilitar la restitución, se solicita a los damnificados que presenten documentos que acrediten su propiedad, tales como facturas de compra o fotografías de uso previo de los objetos. La participación de la comunidad es considerada esencial para el esclarecimiento de estos delitos y para fortalecer la seguridad en el sector productivo.

Las autoridades locales resaltan que la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los productores es clave para prevenir futuros incidentes. La esperanza es que estas acciones no solo permitan recuperar lo robado, sino que también incrementen la conciencia sobre la importancia de la seguridad agropecuaria en la región.