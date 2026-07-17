Viernes, 17 de Julio 2026
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La Rioja llora la pérdida de Ilda Goyochea y destaca su legado solidario

La investigación sobre la muerte de Ilda avanza con dos detenidos y pericias en curso. La familia decidió que sea donante de órganos, reafirmando su voluntad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La joven Ilda ha fallecido, y el ministro de Seguridad, Miguel Zárate, ha confirmado que se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias de su muerte. En este contexto, dos personas están detenidas de manera preventiva mientras se realizan pericias necesarias.

Inicialmente reportado como un accidente, el caso ahora está siendo analizado por la Justicia. Zárate expresó sus condolencias a la familia de Ilda y destacó el papel de la Policía provincial como auxiliar en la investigación para determinar si hubo responsabilidades en el hecho. “Se trata de establecer si efectivamente fue un accidente o si existen responsabilidades”, afirmó el funcionario.

La familia ha decidido cumplir con la voluntad de la joven de ser donante de órganos, y el procedimiento será coordinado por Incucai, con la posibilidad de apoyo logístico del Gobierno provincial. Además, no hay sospechas sobre el personal de la clínica privada que atendió a Ilda antes de su traslado al Hospital Vera Barros, y los médicos han declarado como parte de la investigación.

La causa está bajo la responsabilidad de la División Homicidios de la Policía, bajo las directrices del Juzgado de Instrucción N.º 1, que sigue recolectando testimonios y pruebas para esclarecer los hechos. Zárate solicitó prudencia y enfatizó que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades en este caso.

Etiquetas: la rioja ministerio de seguridad muerte de ilda investigación policía provincial justicia
TL;DR

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