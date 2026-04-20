Lunes, 20 de Abril 2026
Fallece Luis Brandoni, una pérdida irreparable para el cine argentino
Espectáculos

Fallece Luis Brandoni, una pérdida irreparable para el cine argentino

Luis Brandoni, ícono del cine y teatro argentino, falleció a los 86 años tras complicaciones por un hematoma. Su legado cultural dejará una profunda huella en Argentina.

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La comunidad cultural argentina se encuentra de luto tras la muerte de Luis Brandoni, un ícono del cine y teatro del país, quien falleció a los 86 años en la madrugada de este lunes. El actor había estado internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, en Palermo, debido a un hematoma subdural provocado por una caída en su hogar.

Brandoni, conocido por su carisma y talento, estaba protagonizando la obra “¿Quién es quién?” junto a Soledad Silveyra, pero debió suspenderla por su delicado estado de salud. Aunque inicialmente se reportó un pronóstico favorable, su situación se deterioró en los días posteriores, llevando a su productor, Carlos Rottemberg, a confirmar que había dejado de responder a los tratamientos.

Su fallecimiento ha generado una ola de homenajes por parte de personalidades del espectáculo y figuras políticas, quienes destacan su legado y su papel en la formación de nuevos talentos. El impacto de su pérdida resuena en una comunidad que lo veía como un símbolo de resiliencia y dedicación al arte.

A medida que se organizan tributos, se espera que el público y colegas se reúnan para celebrar su vida y obra, asegurando que su legado perdure en la memoria colectiva de los argentinos.

Etiquetas: argentina luis brandoni fallecimiento cultura teatro cine
TL;DR

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