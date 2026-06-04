Victoria clave: un riojano se impone 1-0 a Los Obreros en la quinta fecha del torneo

Riojano logró una importante victoria 1-0 ante Los Obreros en el Polideportivo Ramón Reynaldo Gudiño, consolidándose en el Campeonato con su tercer partido sin perder. La próxima fecha será clave para seguir ascendiendo en la tabla.

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El equipo de fútbol Riojano logró una victoria este jueves, comenzando la quinta fecha del Campeonato con un triunfo 1 a 0 sobre Los Obreros en el Polideportivo Ramón Reynaldo Gudiño. El único gol del partido fue anotado por Matías Ceballos a los 37 minutos del primer tiempo, permitiendo que Riojano mantuviera una sólida defensa durante el resto del encuentro.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Marcelo Ocampo alcanza su segundo triunfo consecutivo y suma su tercer partido sin conocer la derrota. Por otro lado, Los Obreros permanece sin victorias en el torneo, acumulando dos empates y tres derrotas hasta la fecha.

El próximo desafío para Riojano será un encuentro crucial contra Independencia, correspondiente a la cuarta fecha, que podría afianzar aún más su posición en la tabla. Los seguidores celebraron el triunfo, mientras que Los Obreros deberán ajustar su estrategia para mejorar su rendimiento en las próximas jornadas.