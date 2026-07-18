Euforia argentina se siente en Nueva York a días de la gran final

Desde Nueva York, un hincha de Bahía Blanca expresa su emoción por la final del Mundial, destacando que hay "mucha euforia argentina" en la ciudad. El fanático, quien ha estado siguiendo el torneo desde el extranjero, resalta el entusiasmo que siente la comunidad argentina en Estados Unidos ante la posibilidad de un nuevo triunfo.
Este fervor se refleja en reuniones y encuentros entre compatriotas, quienes celebran juntos cada partido. La pasión por la selección nacional une a los argentinos en Nueva York, creando un ambiente de camaradería y festejo.
A medida que se acerca la final, las expectativas crecen, y este hincha comparte su deseo de que el equipo logre el éxito, lo que generaría una celebración masiva entre los argentinos en el exterior.