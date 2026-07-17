Pasajes agotados y mal tiempo: complicaciones para los hinchas en la final Argentina-España

La final del Mundial en Nueva Jersey generará una gran afluencia de argentinos, con entradas desde 10.000 dólares y un estadio con capacidad para más de 80.000 personas. Las expectativas son altísimas, y la reventa se ha disparado.

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La gran final del Mundial 2026 se llevará a cabo en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, pero con cercanía a Nueva York, donde se espera una masiva asistencia de argentinos. Después de la semifinal histórica contra Inglaterra, miles de hinchas han comenzado su viaje hacia este emblemático estadio, que tiene una capacidad de 80.663 espectadores.

Los precios de las entradas han generado gran expectativa. Las entradas se ofrecen desde 10.000 dólares, con opciones de reventa que permiten a algunos aficionados adquirir boletos a precios más accesibles cerca del inicio del partido. Sin embargo, la demanda ha sido tan alta que la FIFA ya había vendido casi la totalidad de los tickets antes de conocer a los equipos que disputarán la final.

Este evento promete ser uno de los más vistos en la historia, superando incluso la final de Qatar, que alcanzó a 1500 millones de espectadores. Con un espectáculo de entretiempo que incluirá a artistas como Madonna, la final se perfila como un acontecimiento global sin precedentes.