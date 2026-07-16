La Selección Argentina rompe récords de audiencia tras vencer a Inglaterra

El partido semifinal entre Argentina e Inglaterra alcanzó un sorprendente rating de 40,7 puntos, superando la final del Mundial de Qatar. La Selección se enfrentará a España en la final el 19 de julio.

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El partido de semifinales del Mundial de fútbol de 2026 entre Argentina e Inglaterra logró un récord de audiencia al promediar 40.7 puntos de rating, superando incluso la final del Mundial de Qatar 2022 que había alcanzado 38.4 puntos. Este evento se transmitió por Telefe, confirmando una vez más la preferencia de los televidentes por la Selección Argentina.

La selección argentina, conocida como La Scaloneta, logró revertir el marcador en solo siete minutos, gracias a un impresionante gol de Enzo Fernández y otro de Lautaro Martínez, asistido por Lionel Messi. Con esta victoria, Argentina se prepara para enfrentar a España en la final, programada para el domingo 19 de julio a las 16:00 hs.

En el mismo día, el post partido alcanzó 29.9 puntos y el programa "Juntos por el Mundial" marcó 20.3 puntos, evidenciando el gran interés del público por el evento deportivo. En comparación, otros programas de diferentes canales obtuvieron cifras significativamente más bajas, destacando la popularidad del fútbol en la televisión argentina.