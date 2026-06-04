Cambios en los horarios de la novena a San Antonio impactan a la comunidad de Chilecito

La novena en honor a San Antonio se celebra con nuevos horarios: misas a las 18 horas y la festividad central el 13 de junio a las 16:30. Cambios diseñados para facilitar la participación comunitaria en un clima frío.

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La comunidad de Chilecito se alista para las festividades en honor a San Antonio, con modificaciones en los horarios de las celebraciones. El párroco Jorge Hilal anunció que las misas se celebrarán diariamente a las 18 horas, mientras que la misa patronal se llevará a cabo el sábado 13 de junio a las 16:30, seguida de una procesión por las calles.

Esta reprogramación responde a las condiciones climáticas típicas de junio, buscando asegurar una mayor participación de los fieles en un evento de gran relevancia. Además, los domingos se mantendrá la misa para niños a las 11 de la mañana, y otra celebración por la tarde a las 19 horas, facilitando así la asistencia de las familias.

Los horarios para los bautismos también han sido ajustados, realizándose los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 12:15, después de la misa de niños. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad a estos sacramentos durante los meses de bajas temperaturas.

La novena y las festividades representan una oportunidad para fortalecer la fe y el sentido de comunidad, con la misa patronal y la procesión como momentos destacados para los vecinos de Chilecito.