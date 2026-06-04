Jueves, 4 de Junio 2026
La Rioja

Cambios en los horarios de la novena a San Antonio impactan a la comunidad de Chilecito

La novena en honor a San Antonio se celebra con nuevos horarios: misas a las 18 horas y la festividad central el 13 de junio a las 16:30. Cambios diseñados para facilitar la participación comunitaria en un clima frío.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Cambios en los horarios de la novena a San Antonio impactan a la comunidad de Chilecito
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La comunidad de Chilecito se alista para las festividades en honor a San Antonio, con modificaciones en los horarios de las celebraciones. El párroco Jorge Hilal anunció que las misas se celebrarán diariamente a las 18 horas, mientras que la misa patronal se llevará a cabo el sábado 13 de junio a las 16:30, seguida de una procesión por las calles.

Esta reprogramación responde a las condiciones climáticas típicas de junio, buscando asegurar una mayor participación de los fieles en un evento de gran relevancia. Además, los domingos se mantendrá la misa para niños a las 11 de la mañana, y otra celebración por la tarde a las 19 horas, facilitando así la asistencia de las familias.

Los horarios para los bautismos también han sido ajustados, realizándose los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 12:15, después de la misa de niños. Estas modificaciones tienen como objetivo mejorar la accesibilidad a estos sacramentos durante los meses de bajas temperaturas.

La novena y las festividades representan una oportunidad para fortalecer la fe y el sentido de comunidad, con la misa patronal y la procesión como momentos destacados para los vecinos de Chilecito.

Etiquetas: chilecito san antonio festividad procesión misa patronal comunidad
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4258 articles →

Artículos relacionados

Mantenimiento del sistema de agua en General Belgrano beneficiará a 300 familias

Nuevo protocolo del Tribunal Superior de Justicia busca proteger a víctimas de violencia de género en La Rioja

Trabajadores de La Rioja y Valles reciben sus haberes de mayo esta semana

Talleres mecánicos en La Rioja: nueva normativa para garantizar la seguridad vial

La Rioja se moviliza contra la violencia de género ante cifras preocupantes

Actividades culturales y religiosas marcarán el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos

Mejoras salariales en La Rioja: el gobernador busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores

La Rioja se une a la lucha nacional contra la violencia de género en el 3J

Impulso a la inclusión: organizaciones proponen ley para personas con discapacidad en La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar