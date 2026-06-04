Jueves, 4 de Junio 2026
La Rioja

Nuevo protocolo del Tribunal Superior de Justicia busca proteger a víctimas de violencia de género en La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja implementará un Protocolo Provincial de Intervención para mejorar la respuesta estatal ante la violencia de género, buscando una coordinación efectiva entre organismos.

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El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja enfatiza la necesidad de transformar la respuesta estatal ante la violencia de género. Con la implementación del Protocolo Provincial de Intervención, respaldado por la Ley N.º 10.800, se busca garantizar una protección más eficaz para las mujeres, eliminando la fragmentación institucional.

La Vocal del Tribunal, Gabriela Asís, destacó en diálogo con MEDIOS RIOJA que el éxito del protocolo depende de la accesibilidad del mensaje. Es esencial utilizar un lenguaje claro para que la ciudadanía comprenda los mecanismos de protección disponibles. La intención es fomentar una verdadera coordinación entre los organismos estatales para prevenir situaciones de desamparo.

Este protocolo establece pautas de trabajo estandarizadas y articula la colaboración entre diferentes áreas para asegurar avisos oportunos. En un contexto donde los índices de violencia y femicidios han aumentado, la normativa busca crear una hoja de ruta común que priorice la confidencialidad y evite la revictimización de las personas afectadas. Asís también vinculó esta reorganización judicial con la pronta implementación del sistema acusatorio, que permitirá una intervención más ágil en las etapas iniciales del proceso.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia violencia de género protocolo provincial protección a mujeres política pública
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