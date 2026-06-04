Operativo antidelincuencial en La Rioja: dos arrestos por estafas millonarias

Dos detenidos tras una colaboración entre La Rioja y Córdoba en una causa de estafa que causó un perjuicio de 15 millones de pesos. La investigación sigue avanzando.

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Una colaboración entre la División Delitos Económicos de La Rioja y la Policía de la Provincia de Córdoba resultó en la detención de dos personas mayores de edad, en el contexto de una causa por estafa. La acción se llevó a cabo tras una denuncia de un ciudadano que reportó haber sido víctima de una maniobra delictiva que le ocasionó un perjuicio económico cercano a 15 millones de pesos.

Los efectivos de Córdoba realizaron allanamientos bajo las directivas de la autoridad judicial, logrando el secuestro de elementos que serán sometidos a análisis técnicos y digitales. Los detenidos están ahora a disposición de la Justicia, que ha iniciado las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Este tipo de operativos interprovinciales destaca la importancia de la colaboración entre fuerzas de seguridad en la lucha contra delitos, especialmente en un contexto donde las estafas digitales están en aumento. La Dirección General de Investigaciones de La Rioja continúa trabajando con otras jurisdicciones para abordar estos problemas y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con estafas.