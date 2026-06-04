Jueves, 4 de Junio 2026
Policiales

Operativo antidelincuencial en La Rioja: dos arrestos por estafas millonarias

Dos detenidos tras una colaboración entre La Rioja y Córdoba en una causa de estafa que causó un perjuicio de 15 millones de pesos. La investigación sigue avanzando.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Operativo antidelincuencial en La Rioja: dos arrestos por estafas millonarias
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Una colaboración entre la División Delitos Económicos de La Rioja y la Policía de la Provincia de Córdoba resultó en la detención de dos personas mayores de edad, en el contexto de una causa por estafa. La acción se llevó a cabo tras una denuncia de un ciudadano que reportó haber sido víctima de una maniobra delictiva que le ocasionó un perjuicio económico cercano a 15 millones de pesos.

Los efectivos de Córdoba realizaron allanamientos bajo las directivas de la autoridad judicial, logrando el secuestro de elementos que serán sometidos a análisis técnicos y digitales. Los detenidos están ahora a disposición de la Justicia, que ha iniciado las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.

Este tipo de operativos interprovinciales destaca la importancia de la colaboración entre fuerzas de seguridad en la lucha contra delitos, especialmente en un contexto donde las estafas digitales están en aumento. La Dirección General de Investigaciones de La Rioja continúa trabajando con otras jurisdicciones para abordar estos problemas y hace un llamado a la población para que denuncie cualquier actividad sospechosa relacionada con estafas.

Etiquetas: la rioja estafa policía de la provincia de córdoba colaboración interprovincial delitos económicos justicia
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4254 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en La Rioja: un peatón pierde la vida tras ser atropellado en Angelelli y Pellegrini

Nueva pista en la investigación de Agostina Vega tras hallazgo en Córdoba

Tragedia en calle 1º de Enero: un hombre muere por quemaduras tras incendio en su hogar

Detenidos en Chilecito: un joven de 27 años acusado de robo tras alerta vecinal

Pruebas clave de la familia de Agostina en la investigación por femicidio

Gendarmería realiza operativos en La Rioja: incautan minerales y un arma de fuego

Tragedia en San Nicolás: fallece hombre tras incendio que lo dejó gravemente herido

Siniestro vial en La Rioja: indagan las circunstancias de la trágica muerte de una mujer

Famatina se moviliza: damnificados pueden reconocer equipamiento rural recuperado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar