Mantenimiento del sistema de agua en General Belgrano beneficiará a 300 familias

Se realizan tareas de mantenimiento en la toma de agua de La Aguada, vital para El Garabato y Talva, asegurando acceso al agua para consumo y producción rural. Estos trabajos son parte de un programa que busca optimizar la infraestructura hídrica en zonas alejadas.

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El Gobierno de La Rioja está llevando a cabo tareas de mantenimiento y reparación en la toma de agua de La Aguada, crucial para el suministro de agua en El Garabato, Talva y parte de Loma Blanca. Esta infraestructura, que incluye un acueducto de 21 kilómetros, garantiza el acceso al agua tanto para el consumo humano como para actividades productivas en la región.

Los trabajos son ejecutados por equipos técnicos de la Secretaría de Agua, bajo el Ministerio de Agua y Energía. Estas acciones forman parte de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que busca mejorar el funcionamiento de los sistemas de captación y distribución de agua en toda la provincia.

Las intervenciones no solo buscan optimizar el servicio, sino también fortalecer la capacidad operativa de los sistemas de abastecimiento, especialmente en comunidades alejadas. Esto resulta fundamental para garantizar el arraigo y el desarrollo de actividades productivas en estas zonas, reafirmando el compromiso del gobierno con una política hídrica inclusiva.