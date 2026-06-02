Miércoles, 3 de Junio 2026
Política

Fabián Blanco defiende su gestión en medio de controversias por fondos en La Rioja

La disputa por fondos entre La Rioja y el gobierno nacional se intensifica. El ministro Blanco revela que la provincia recibió 8.000 millones menos en enero y enfrenta deudas que superan 1.700.000 millones. La falta de anticipos de coparticipación a La Rioja, en comparación con otras provincias, agrava la situación.

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La situación financiera de La Rioja se agrava en medio de la disputa por fondos con el gobierno nacional, encabezado por Javier Milei. El ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Blanco, respondió a las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien aseguró que la provincia no enfrenta problemas de liquidez, sino de gestión. Blanco refutó esta afirmación, indicando que la recaudación de mayo debe analizarse en un contexto más amplio y no de manera aislada.

Blanco presentó cifras que evidencian una caída en los ingresos provinciales durante el primer cuatrimestre del año, destacando que en enero se registró una reducción del 7,13%, equivalente a 8.000 millones menos, y en febrero la disminución fue del 8,67%, representando 9.000 millones menos. Esta tendencia se mantuvo en los meses subsecuentes, afectando gravemente las arcas provinciales.

El ministro también expresó su descontento por la falta de anticipos de coparticipación que se han enviado a otras provincias como Mendoza y Catamarca, mientras que La Rioja no ha recibido lo que le corresponde. Ante este escenario, el gobierno provincial ha decidido recurrir a la Justicia para reclamar la deuda que la Casa Rosada mantiene con la provincia, que asciende a más de 1.700.000 millones de pesos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial coparticipación deuda pública política fabián blanco
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