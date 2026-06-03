Siniestro vial en La Rioja: indagan las circunstancias de la trágica muerte de una mujer

Un nuevo siniestro vial en La Rioja dejó una víctima fatal, una mujer que no logró recuperarse tras estar en terapia intensiva. Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del accidente y la creciente preocupación por la seguridad vial se hace evidente en la comunidad.

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Una mujer falleció tras permanecer en terapia intensiva debido a un siniestro vial en La Rioja. El accidente, que ocurrió hace varios días, fue confirmado por el Hospital Vera Barros, donde la paciente recibió atención médica intensiva. Las autoridades policiales del Departamento de Accidentes Viales están llevando a cabo un relevamiento para esclarecer los detalles del incidente.

Tras el deceso, se activaron los protocolos correspondientes, incluyendo la intervención del personal de Sumario Judicial, que se encargará de las actuaciones necesarias antes de la entrega del cuerpo a los familiares. La causa del accidente sigue bajo investigación para determinar las circunstancias y responsabilidades del hecho.

Este trágico evento ha generado preocupaciones sobre la seguridad vial en La Rioja, donde se ha registrado un aumento en los accidentes de tránsito. Las autoridades han implementado campañas de concientización y controles viales para mejorar la situación. Se espera que las investigaciones proporcionen claridad sobre este episodio que ha impactado a la comunidad.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a extremar las precauciones en las rutas y a respetar las normas de tránsito para proteger la vida de todos.