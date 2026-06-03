Miércoles, 3 de Junio 2026
La Rioja

Actividades culturales y religiosas marcarán el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos

Se llevará a cabo una conmemoración por el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos en Patquía, con un fuerte énfasis en la seguridad y logística para el evento. La colaboración interinstitucional busca garantizar la participación comunitaria en esta fecha de relevancia histórica.

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Actividades culturales y religiosas marcarán el 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos
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Una reunión clave se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno para organizar la conmemoración del 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos. Este encuentro reunió a representantes del gobierno, la iglesia y fuerzas de seguridad, con un enfoque en coordinar acciones interinstitucionales que se centrarán en la localidad de Patquía.

El encuentro fue liderado por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, y el intendente del Departamento Independencia, Claudio Akiki. También participaron funcionarios del área de comunicación provincial y altos mandos de la policía, incluido el comisario general René Omar Molina.

Las autoridades discutieron la logística y seguridad necesarias para llevar a cabo los actos en el Departamento Independencia. La colaboración entre las diferentes dependencias será crucial para asegurar que la conmemoración, de gran relevancia histórica y cultural, se realice con éxito y con la participación de la comunidad.

Desde la Policía de La Rioja se enfatizó el compromiso de la fuerza con los valores provinciales, destacando su disposición para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes que se dirigirán a Patquía para esta importante celebración.

Etiquetas: la rioja patquía conmemoración gobierno provincial seguridad cultura
TL;DR

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