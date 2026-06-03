Miércoles, 3 de Junio 2026
Economía

Los Chachos regresan: un impulso al poder adquisitivo de los riojanos

Los **Chachos**, cuasimoneda propuesta por el gobernador Ricardo Quintela, busca fortalecer la economía local y el poder adquisitivo de los empleados públicos, ante la crítica situación financiera.

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El gobernador Ricardo Quintela anunció el regreso de los Chachos, una cuasimoneda que busca afrontar las dificultades económicas en La Rioja. Este anuncio se produce en un contexto crítico, especialmente con el próximo pago del medio aguinaldo, lo que hace necesario evaluar estrategias para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

Los Chachos, también conocidos como Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), se utilizarán para complementar salarios y aguinaldos, además de ser parte de iniciativas para fomentar el turismo y el comercio local. Quintela destacó la experiencia previa con esta medida, la cual contribuyó a dinamizar la actividad económica provincial.

La administración provincial sostiene que es imperativo buscar alternativas para mantener la actividad económica y el empleo público ante la disminución de recursos nacionales. El retorno de los Chachos se posiciona como una respuesta a la situación financiera actual y podría facilitar el acceso a bienes y servicios en un entorno de poder adquisitivo afectado.

Además, el ministro de Hacienda, Fabián Blanco, ya había anticipado esta medida, que se ve como una solución innovadora en tiempos de crisis. La implementación de los Chachos podría tener un impacto notable en la vida diaria de los ciudadanos de La Rioja.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela chachos economía gobierno provincial poder adquisitivo
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