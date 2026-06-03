Miércoles, 3 de Junio 2026
Policiales

Pruebas clave de la familia de Agostina en la investigación por femicidio

La familia de Agostina Vega presentó pruebas en la fiscalía de Córdoba contra Soledad Andreani, implicada en el femicidio de la adolescente.

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La familia de Agostina Vega ha presentado este miércoles pruebas en la fiscalía de Córdoba contra Claudio Barrelier y su expareja, Soledad Andreani. El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostiene que Andreani, dueña del vehículo Ford Ka, habría encubierto al único detenido por el femicidio de la adolescente, facilitando la logística necesaria para trasl dar el cuerpo hasta el lugar donde fue encontrado.

Nayi destacó la importancia de esta presentación: “Vinimos a cumplimentar una medida importante, hablar con el fiscal y mostrarle una prueba relevante para la investigación. La responsabilidad no se agota en este chacal que hoy está preso, se debe avanzar en otras responsabilidades”. Este hecho ha abierto la puerta a una mayor profundización en la investigación, que se centra no solo en Barrelier, sino también en otros posibles involucrados.

El abogado afirmó que Andreani “sabía perfectamente” que el vehículo estaba siendo observado por la justicia, ya que la imagen de Agostina había sido difundida en todo el país. “El rostro de Agostina estaba en todas las casas de Argentina, sabía que ella había entrado en la casa de Barrelier y aun así le prestó el auto, que después fue lavado”, detalló Nayi, lo que plantea serias dudas sobre su grado de implicación en el caso.

“Hay un mérito para investigarla y darle un grado de responsabilidad. Creemos que en algún tramo fue engañada y en otro tramo mintió, y eso es un delito llamado encubrimiento. Sostenemos que hizo un aporte logístico”, advirtió el abogado. Esta afirmación apunta a la posibilidad de que otras personas estén involucradas en la trama delictiva, lo que podría ampliar el espectro de la causa.

Nayi también mencionó que “hay otras personas involucradas” en este caso, indicando que “sabemos que la investigación tampoco se agota en esta mujer. Este hecho no pudo haberlo hecho una sola persona”, lo que sugiere que la investigación podría extenderse a otros individuos que podrían haber tenido algún grado de participación o conocimiento de los hechos.

En otro orden, el abogado se refirió al estado de salud de Melisa Heredia, madre de Agostina, quien sigue internada. “Si los médicos se lo permiten, podría salir para participar del último adiós”, anticipó. La situación de Heredia es crítica, y su familia espera poder despedir a Agostina en un contexto de profunda tristeza y dolor.

La abuela de Agostina, desde la puerta de la fiscalía, expresó que “ella psicológicamente se encuentra muy mal. Lo único que queremos en este momento es despedirla de una vez”. Estas palabras reflejan la angustia y desesperación de la familia ante la pérdida de la joven, mientras que la comunidad sigue atenta a los avances en la investigación. “Vamos a estar totalmente conformes con la investigación cuando se encuentre a todos los involucrados”, concluyó la abuela, reafirmando el deseo de justicia en medio de esta tragedia.

TL;DR

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