Paro provincial en La Rioja: trabajadores de salud se movilizan por salarios dignos

La Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR) inició esta mañana un paro provincial en respuesta a la crítica situación salarial que afecta al sistema sanitario. Rolando Agüero, referente gremial, confirmó la adhesión masiva de los trabajadores, quienes expresan su descontento por la pérdida del poder adquisitivo.
La medida impacta en la atención de consultorios y laboratorios del Hospital Vera Barros y Centros Primarios de Salud, aunque se garantizará la atención de urgencias y emergencias. APROSLAR destacó el impacto de las políticas de ajuste que agravan la situación, afectando programas esenciales como el Plan REMEDIAR, lo que dificulta el acceso a medicación para las personas de menos recursos.
El sindicato rechazó la política de pago a través de la cuasimoneda provincial, conocida como "Chachos", argumentando que esto perjudica el futuro previsional de los trabajadores. Además, alertaron sobre un aumento en el éxodo de profesionales debido a las condiciones económicas, pidiendo respuestas concretas del gobierno provincial. Aunque se anunció un incremento salarial, APROSLAR espera detalles sobre el mismo y advirtió que, si no es suficiente, intensificarán su lucha a nivel provincial y nacional.