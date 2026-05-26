Cadena de oración en La Rioja por la rápida recuperación de Jesús Rosa tras su accidente

Un joven de 19 años, Jesús Rosa, se encuentra en terapia intensiva tras un grave accidente en la Ruta 75 que dejó dos víctimas fatales. La comunidad se une en una cadena de oración para su recuperación, destacando la importancia del apoyo colectivo en momentos difíciles.

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La comunidad ha convocado una cadena de oración en apoyo a Jesús Rosa, un joven de 19 años que se encuentra en estado crítico tras un accidente en la Ruta 75 el pasado domingo. Este siniestro dejó dos víctimas fatales y ha conmocionado a los allegados de Jesús, quienes piden fortaleza y esperanza para su recuperación.

El joven está internado en la terapia intensiva del Hospital Enrique Vera Barros, donde recibe atención médica por politraumatismos severos y otras lesiones. La situación ha generado un gran apoyo en redes sociales, donde amigos y conocidos han compartido mensajes de aliento y solidaridad, contribuyendo a crear un ambiente de esperanza en este difícil momento.

La iniciativa de oración ha sido bien recibida y refleja el compromiso de la comunidad para acompañar a la familia Rosa en su angustia. Este tipo de gestos no solo ofrecen consuelo, sino que también fortalecen los lazos entre los vecinos, resaltando la importancia del apoyo colectivo en tiempos de crisis.

El trágico accidente también pone de manifiesto la necesidad de aumentar la concientización sobre la seguridad vial, un asunto que afecta a numerosas familias en la región. Se espera que las autoridades y organizaciones locales aprovechen este momento para promover campañas que fomenten la prevención y la educación vial.