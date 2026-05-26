La Rioja avanza hacia las energías renovables con potencial geotérmico del CONICET

Un estudio de CONICET revela un sistema hidrotermal activo en La Rioja, abriendo oportunidades para la energía geotérmica. Este avance podría transformar la matriz energética provincial.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un estudio realizado por CONICET ha revelado la existencia de un sistema hidrotermal activo en La Rioja, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo de energía geotérmica en la región. La investigación, liderada por el geólogo Pablo Alasino en colaboración con diversas instituciones, fue publicada en la revista Journal of Volcanology and Geothermal Research.

A pesar de no haber manifestaciones visibles en la superficie, se han detectado señales térmicas en profundidad que indican un sistema hidrotermal alimentado por calor residual volcánico. Los estudios geoquímicos han identificado características compatibles con fluidos de origen magmático, sugiriendo un gran potencial para la energía geotérmica en la región andina.

Este hallazgo puede significar un avance significativo en la matriz energética de la provincia, que busca diversificarse ante las nuevas demandas ambientales. Las próximas etapas del estudio incluyen perforaciones exploratorias y nuevas campañas geoquímicas, esenciales para caracterizar el potencial energético y reducir riesgos en futuras inversiones.