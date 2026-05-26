Tragedia en barrio 4 de Junio: muere motociclista tras un accidente de tránsito

Miguel "Lichi" Ávila, un conocido motociclista, falleció tras permanecer en terapia intensiva desde un accidente el 26 de abril. Su muerte resalta la urgencia de mejorar la seguridad vial en la comunidad.

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El fallecimiento del motociclista Miguel "Lichi" Ávila ha causado un profundo impacto en la comunidad, donde era muy querido y conocido. Ávila, que había estado internado en grave estado desde el 26 de abril tras un siniestro vial en el barrio 4 de Junio, falleció recientemente a pesar de los esfuerzos del personal médico del Hospital Regional Enrique Vera Barros.

La noticia de su deceso resalta la necesidad de una mayor conciencia sobre la seguridad vial, especialmente entre los motociclistas. Este trágico evento se suma a una serie de accidentes viales que han generado preocupación en la localidad, llevando a las autoridades a instar a la población a adoptar medidas de prevención y respetar las normativas de tránsito.

Ávila dejó una huella imborrable en el ámbito deportivo, participando en diversas competencias regionales. Sus compañeros de ruta han compartido anécdotas que reflejan su espíritu competitivo y su pasión por el motociclismo. En respuesta a su fallecimiento, las autoridades del hospital han destacado el compromiso del personal en la atención del motociclista y han reiterado la importancia de la educación en seguridad vial.

La pérdida de Miguel "Lichi" Ávila es un recordatorio de los peligros que enfrentan quienes transitan por las rutas y la necesidad de promover la seguridad para evitar futuros siniestros.