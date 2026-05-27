El clásico Chelcos-Social marca el regreso de las competencias oficiales en La Rioja

Se aproxima el clásico riojano en el Torneo Regional B, donde Chelcos se enfrentará a Social. Los partidos están programados para el sábado a las 15.00 y 16.30. Además, habrá acción en categorías juveniles en Santiago del Estero.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El esperado clásico riojano se llevará a cabo en el marco del Torneo Regional B, donde Chelcos recibirá a Social. Los partidos están programados para el sábado, comenzando a las 15.00 con la intermedia y continuando a las 16.30 en primera división.

El Torneo Regional Centro reanuda su actividad con la disputa de la cuarta fecha, que incluirá varios encuentros importantes. El domingo, la Zona Desarrollo tendrá tres partidos del Torneo de Ascenso, comenzando a las 15.00, donde Uturuncos se enfrentará a COSI, entre otros.

Además, los clubes de la Unión Andina jugarán como visitantes en el Torneo Regional A. Teros se medirá contra Córdoba Rugby y Catamarca RC se enfrentará a Baguales de Jesús María. En Santiago del Estero, se desarrollarán encuentros de categorías juveniles, donde Rioja XV competirá contra Old Lions.