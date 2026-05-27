Sentencia de 15 años de prisión por abuso sexual en La Rioja: justicia para la víctima

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja condenó a I.A.C. a 15 años de prisión por abuso sexual de una adolescente de 13 años, con hechos ocurridos entre 2019 y 2020. Este caso resalta la problemática de la violencia contra la mujer en la región.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción, con sede en La Rioja, condenó a I.A.C. a quince años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal en modalidad continuada. La sentencia fue dictada por el juez Dr. Gustavo Díaz, junto a los vocales jueces Dra. Edith Agüero y Dr. Carlos Fernando Castellanos.

Los hechos por los cuales fue declarado penalmente responsable ocurrieron entre 2019 y el 28 de enero de 2020, afectando a una adolescente de 13 años. La investigación judicial reveló que los abusos se llevaron a cabo en una vivienda de un barrio de la zona oeste, donde el acusado convivía con la abuela materna de la víctima, así como en otro domicilio en un barrio de la zona este.

La conducta del imputado fue encuadrada en el artículo 119 del Código Penal Argentino. La resolución del tribunal se basó en pruebas, testimonios y pericias presentadas durante el juicio. La pena deberá cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial y el caso se considera dentro de situaciones de violencia contra la mujer, de acuerdo a la normativa vigente.