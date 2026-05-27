Miércoles, 27 de Mayo 2026
Policiales

Cae una banda delictiva: secuestraron camioneta en Nonogasta por fraude económico

La policía secuestró una Ford Ranger en Nonogasta, vinculada a delitos económicos. La acción refuerza el compromiso con la seguridad y la justicia en la región.

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Redacción Equipo Editorial
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En un operativo realizado por la Unidad Regional IIª, se llevó a cabo el secuestro de una camioneta Ford Ranger blanca en Nonogasta. El vehículo, que estaba vinculado a una causa por delitos económicos, contaba con un pedido de secuestro activo por parte del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, dirigido por el Dr. Héctor Daniel Barría.

El procedimiento tuvo lugar a las 10:50 horas en una calle pública del barrio San Ceferino. La acción fue coordinada por el Comisario Inspector Héctor Leguiza, quien lideró las tareas de búsqueda del rodado. En el momento del hallazgo, la camioneta estaba en posesión de un hombre de apellido Villalobos, de 51 años.

La causa se inició tras una denuncia de un ciudadano de apellido Ahumada, y la restricción para circular ya estaba registrada en el sistema de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automóvil (D.N.R.P.A.). Tras el secuestro, el vehículo fue trasladado al Departamento de Prevención y Seguridad Territorial, donde quedará a disposición del juzgado para continuar con los procesos legales pertinentes.

Este operativo refleja la creciente preocupación por los delitos económicos en la región, y subraya el compromiso de las autoridades en la prevención y recuperación de bienes vinculados a ilícitos, buscando garantizar un entorno más seguro para la comunidad.

Etiquetas: la rioja nonogasta delitos económicos secuestro de vehículo policía justicia provincial
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