Efemérides del 27 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 27 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 27 de mayo de 2026

1976 – en Buenos Aires, la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) «desaparece» (asesina) a Raymundo Gleyzer (1941-1976), director de cine, crítico y periodista argentino de 34 años de edad.

– en Buenos Aires, la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) «desaparece» (asesina) a Raymundo Gleyzer (1941-1976), director de cine, crítico y periodista argentino de 34 años de edad. 1981 – Mariano Echeverría, futbolista argentino.

– Mariano Echeverría, futbolista argentino. 1996 – Leandro Vega, futbolista argentino.

– Leandro Vega, futbolista argentino. 1997 – Ignacio Bastian, baloncestista argentino.

– Ignacio Bastian, baloncestista argentino. 1998 – Tomás Belmonte, futbolista argentino.

– Tomás Belmonte, futbolista argentino. 2000 – Enzo Silcan, futbolista argentino.

– Enzo Silcan, futbolista argentino. 2000 – Stefano Zarantonello, futbolista argentino.

– Stefano Zarantonello, futbolista argentino. 2003 – Franco Colapinto, piloto argentino.

– Franco Colapinto, piloto argentino. 2004 – en República Dominicana mueren 410 personas arrastradas por el desbordamiento del río Soleil.

– en República Dominicana mueren 410 personas arrastradas por el desbordamiento del río Soleil. 2004 – Ramma, cantante argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 27 de mayo de 1937, se inauguró el famoso puente Golden Gate en San Francisco, California. Este puente colgante, que conecta la ciudad con el condado de Marin, se convirtió en un ícono arquitectónico y uno de los puentes más fotografiados del mundo. Su construcción fue considerada una hazaña de la ingeniería en su época, debido a las difíciles condiciones del lugar y los avances tecnológicos necesarios.

En el mundo: 27 de mayo de 2026