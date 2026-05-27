Efemérides del 27 de mayo de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 27 de mayo, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 27 de mayo para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 27 de mayo de 2026
- 1976 – en Buenos Aires, la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) «desaparece» (asesina) a Raymundo Gleyzer (1941-1976), director de cine, crítico y periodista argentino de 34 años de edad.
- 1981 – Mariano Echeverría, futbolista argentino.
- 1996 – Leandro Vega, futbolista argentino.
- 1997 – Ignacio Bastian, baloncestista argentino.
- 1998 – Tomás Belmonte, futbolista argentino.
- 2000 – Enzo Silcan, futbolista argentino.
- 2000 – Stefano Zarantonello, futbolista argentino.
- 2003 – Franco Colapinto, piloto argentino.
- 2004 – en República Dominicana mueren 410 personas arrastradas por el desbordamiento del río Soleil.
- 2004 – Ramma, cantante argentino.
El 27 de mayo de 1937, se inauguró el famoso puente Golden Gate en San Francisco, California. Este puente colgante, que conecta la ciudad con el condado de Marin, se convirtió en un ícono arquitectónico y uno de los puentes más fotografiados del mundo. Su construcción fue considerada una hazaña de la ingeniería en su época, debido a las difíciles condiciones del lugar y los avances tecnológicos necesarios.
En el mundo: 27 de mayo de 2026
- 927 – en las altiplanicies del este de Bosnia, cerca del río Drina, frontera entre el Reino de Croacia y el Primer imperio búlgaro, Tomislav de Croacia derrota a Simeón I de Bulgaria en la batalla de las Altiplanicies Bosnias.
- 1096 – el conde Emicho entra en Maguncia, donde sus seguidores masacran a todos los ciudadanos alemanes judíos, al menos unos 600 son asesinados.
- 1120 – en Capua, 42 km al norte de Nápoles (península italiana), Ricardo III es coronado príncipe dos semanas antes de morir.
- 1153 – en Escocia, Malcolm IV se convierte en rey.
- 1199 – Juan es coronado rey de Inglaterra.
- 1257 – en la catedral de Aquisgrán, Ricardo de Cornualles y su esposa, Sancha de Provenza, son coronados rey y reina de los alemanes.
- 1328 – en Francia, Felipe VI es coronado rey.
- 1517 – en España, varios frailes dominicos y franciscanos ―encabezados por fray Pedro de Córdoba― escriben una carta a los reyes de España (conocida como la Carta latina), en defensa de los nativos de América.
- 1644 – en China, el regente manchú Dorgon derrota al líder rebelde Li Zicheng de la dinastía Shun en la batalla del paso Shanhai, lo que permite a los manchúes entrar y conquistar la ciudad capital de Pekín.
- 1647 – en los Estados Unidos, Peter Stuyvesant es nombrado director general de los Nuevos Países Bajos.
- 1703 – en Rusia, el zar Pedro el Grande funda la ciudad de San Petersburgo.
- 1792 – en París se utiliza por primera vez la guillotina.
- 1798 – en Wexford, 113 km al sur de Dublín (Irlanda), se libra la batalla de Oulart Hill. Los líderes rebeldes irlandeses derrotan y matan a un destacamento de milicias.
- 1799 – en Winterthur, 24 km al noreste de Zúrich (Suiza) ―en el marco de la Guerra de la Segunda Coalición―, las fuerzas austríacas derrotan a las francesas.
- 1812 – en el cerro San Sebastián, cerca de la ciudad de Cochabamba (Bolivia) ―en el marco de las Guerras de la independencia sudamericana―, el ejército realista al mando del general peruano José Manuel de Goyeneche (1776-1846) asesina a las mujeres de la ciudad (Heroínas de la Coronilla).
- 1813 – en la provincia de Ontario (Canadá) ―en el marco de la Guerra de 1812― las fuerzas estadounidenses capturan Fuerte George.
- 1836 – en Nueva Gales del Sur (Australia), militares blancos asesinan a varios indígenas por ordenes del mayor Thomas Livingstone Mitchell en la masacre de Mount Dispersion.
- 1838 – en el estado de Costa Rica, militares relacionados con Don Braulio Carrillo Colina derrocan al jefe de Estado Manuel Aguilar, que estaba ligado a la oligarquía de Cartago. Esto ocurre con el objetivo de acabar con el caos que persistia, generado por este grupo oligarquico. Meses despues Don Braulio Carrillo Colina separaria por primera vez a Costa Rica de la República Federal de Centroamérica.
- 1849 – en Londres se abre el Gran Hall de la estación Euston.
- 1850 – en Inglaterra, la reina Victoria sufre un atentado.
- 1860 – en la isla de Sicilia, el mercenario italiano Giuseppe Garibaldi comienza el ataque contra la ciudad de Palermo, como parte de la Unificación Italiana.
- 1863 – en Port Hudson, 164 km al noroeste de Nueva Orleans ―en el marco de la guerra civil estadounidense (1861-1865)― ocurre el primer asalto de infantería de la Unión al asedio del puerto.
- 1867 – en Madrid (España), la reina Isabel II le concede a la villa de Sancti Spíritus el título de «ciudad».
- 1874 – en Sudáfrica, el primer grupo de excursionistas de Dorsland bajo el liderazgo de Gert Alberts abandona la ciudad de Pretoria.
- 1883 – Alejandro III es coronado zar de Rusia.
- 1895 – Cuba entierra con honores al patriota José Martí.
- 1895 – en Londres (Imperio británico), el escritor Oscar Wilde es condenado a dos años de cárcel con trabajos forzados debido a su homosexualidad.
- 1896 – en San Luis (Misuri) y San Luis Este (Illinois), un tornado (con fuerza F4) mata al menos 255 personas.
- 1905 – en la batalla de Tsushima, los japoneses destruyen la flota rusa.
- 1907 – en San Francisco (California) comienza un rebrote de la peste bubónica.
- 1908 – el mahulana Hakeem Noor-ud-Din es elegido primera califa de la comunidad musulmana Ahmadiyya (creada por Ghulam Ahmad).
- 1915 – frente a Sheerness, en la costa del condado de Kent, 86 km al este de Londres (Reino Unido), el HMS Princess Irene explota y se hunde. Mueren 352 vidas.
- 1917 – el papa Benedicto XV promulga el Código de Derecho Canónico de 1917, la primera codificación integral del derecho canónico católico en la historia jurídica de la Iglesia Católica.
- 1919 – el avión NC-4 arriba a Lisboa (Portugal) luego de su primer vuelo transatlántico.
- 1920 – en Checoslovaquia, Tomáš Masaryk es elegido presidente.
- 1927 – en los Estados Unidos, la Ford Motor Company deja de producir el Ford T y comienza a rearmar sus plantas para construir el Ford A.
- 1930 – en Nueva York se inaugura el edificio Chrysler (319 m), el más alto del mundo en ese momento.
- 1931 – en Francia, Auguste Piccard, primer hombre que alcanza la estratosfera, al ascender en globo hasta los 16 000 m de altura.
- 1933 – en Washington (Estados Unidos) ―en el marco del New Deal del presidente Roosevelt―, la Ley Federal de Valores de EE. UU. se convierte en ley que exige el registro de valores en la Comisión Federal de Comercio.
- 1935 – en Washington (Estados Unidos) ―en el marco del New Deal del presidente Roosevelt― la Corte Suprema declara inconstitucional la Ley Nacional de Recuperación Industrial en el juicio de ALA Schechter Poultry Corp. contra Estados Unidos (295 U.S. 495).
- 1937 – en la ciudad de San Francisco (California) se inaugura el puente Golden Gate al tráfico peatonal, creando un vínculo vital entre San Francisco y el condado de Marin.
- 1940 – el rey Leopoldo III rinde Bélgica ante Alemania.
- 1940 – en la masacre de Le Paradis ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)― 99 soldados de una unidad del Regimiento Real de Norfolk son fusilados tras rendirse a las tropas nazis alemanas; dos sobreviven.
- 1941 – en el océano Atlántico norte, unidades de la marina británica localizan y hunden al acorazado alemán Bismarck. Mueren 2086 alemanes.
- 1941 – en Washington (Estados Unidos) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― el presidente Franklin D. Roosevelt proclama una «emergencia nacional ilimitada».
- 1942 – en Praga (Checoslovaquia), la resistencia checa realiza un atentado y mata a Reinhard Heydrich ―el Protector del Reich en Bohemia y Moravia, y uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi― sufre un atentado durante la Operación Antropoide. En respuesta, los nazis matan a todos los habitantes de la aldea checa de Lídice.
- 1947 – tras el proceso de Mauthausen, los Aliados ejecutan a 22 nazis condenados.
- 1950 – en Helsinki se abre por primera vez el parque de atracciones Linnanmäki.
- 1956 – en el atolón Bikini (en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona la bomba atómica Zuni (nombre de una etnia de nativos americanos), de 3500 kt. Es la primera prueba de un dispositivo Bassoon (‘fagot’), diseño de bomba de hidrógeno de tres etapas. Esta es la bomba n.º 73 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1956 – en el atolón Eniwetok (340 km al oeste del anterior), Estados Unidos detona la bomba atómica Yuma (nombre de una etnia de nativos americanos), de 0,19 kt. Fue un fizzle (una bomba fallida), pero el dispositivo era una microbomba de apenas 44 kg.
- 1958 – primer vuelo del McDonnell Douglas F-4 Phantom II.
- 1960 – en Turquía, un golpe militar destituye al presidente Celâl Bayar y al resto del gobierno democrático.
- 1962 – en la mina Centralia, 250 km al oeste de Nueva York se produce un incendio en el vertedero de la ciudad, encima de una mina de carbón.
- 1964 – en Jerusalén (Israel), 422 congresales representantes de campos de refugiados, organizaciones sindicales y empresariales, personalidades de la cultura y grupos juveniles y femeninos crean la OLP (Organización para la Liberación de Palestina).
- 1964 – en Colombia, Manuel Marulanda Vélez funda las FARC.
- 1964 – en India muere el primer ministro de la India Jawaharlal Nehru. Lo sucede Lal Shastri.
- 1965 – en el marco de la guerra de Vietnam (1955-1975) buques de guerra estadounidenses inician el primer bombardeo de objetivos del Frente de Liberación Nacional dentro de Vietnam del Sur.
- 1967 – Los australianos votan a favor de un referéndum constitucional que otorga al gobierno australiano el poder de elaborar leyes que beneficien a los australianos indígenas y de contarlos en el censo nacional.
- 1967 – Jacqueline Kennedy y su hija Caroline «botan» el portaaviones de la Armada USS John F. Kennedy.
- 1971 – en Dahlerau ―54 km al noreste de Colonia (Alemania)― un tren de pasajeros choca de frente con un tren de carga. Mueren 46 personas y 25 quedan heridas. Es el peor accidente ferroviario en Alemania Occidental.
- 1971 – 141 km al noroeste de Daca (Pakistán Oriental, hoy Bangladés) las fuerzas pakistaníes masacran a más de 200 civiles, en su mayoría hinduistas bengalíes, en la masacre de Bagbati.
- 1975 – en Dibbles Bridge, en el condado de North Yorkshire (Inglaterra) se estrella un autobús con ancianos. Mueren 33 personas. Es el mayor número de muertos en un accidente de tráfico en el Reino Unido.
- 1976 – en Buenos Aires, la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983) «desaparece» (asesina) a Raymundo Gleyzer (1941-1976), director de cine, crítico y periodista argentino de 34 años de edad.
- 1977 – en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana (Cuba) sucede un accidente aéreo. Mueren 67 personas.
- 1980 – en Corea del Sur, tropas aerotransportadas y del ejército retoman la ciudad de Gwangju de manos de las milicias civiles. Matan al menos a 207 personas y posiblemente a muchas más.
- 1983 – en Ñuñoa (comuna de Santiago de Chile) se funda el Cuerpo de Bomberos.
- 1984 – se inaugura el canal entre el río Danubio y el mar Negro, en una ceremonia a la que asistieron los Ceaușescu. Estaba en construcción desde la década de 1950.
- 1987 – la chilena Cecilia Bolocco, ganó el concurso Miss Universo, convirtiéndose así en la primera y hasta ahora única representante de su país en lograrlo.
- 1988 – en los Estados Unidos, el Senado ratifica un acuerdo para eliminar 2600 misiles de los arsenales de Estados Unidos y la Unión Soviética.
- 1988 – en el marco de la guerra de independencia de Somalilandia, el Movimiento Nacional Somalí lanza una gran ofensiva contra las fuerzas del gobierno somalí en Hargeisa y Burao, en ese entonces la segunda y tercera ciudades más grandes de Somalia.
- 1990 – César Gaviria es elegido como nuevo presidente de Colombia.
- 1992 – en el observatorio Palomar, la astrónoma Eleanor Helin descubre un asteroide que orbita el Sol una vez cada 3,58 años. Lo bautizará asteroide Braille.
- 1994 – Aleksandr Solzhenitsyn regresa a Rusia tras 20 años de exilio.
- 1996 – Primera guerra chechena el presidente ruso, Boris Yeltsin, se reúne por primera vez con los rebeldes chechenos y negocia un alto el fuego.
- 1997 – se produce el brote de tornado en el centro de Texas de 1997, que generó múltiples tornados en el centro de Texas, incluido el F5 que mató a 27 personas en Jarrell.
- 1998 – atentado con bomba en Oklahoma City, Michael Fortier es sentenciado a 12 años de prisión y una multa de 200 000 dólares por no advertir a las escritoridades sobre el complot terrorista.
- 1999 – se lanza el transbordador espacial Discovery en la misión STS-96, la primera misión de transbordador que se acopla a la Estación Espacial Internacional.
- 2001 – en las islas Filipinas, miembros de Abu Sayyaf, un grupo separatista islamista, toman veinte rehenes en una próspera isla turística de Palawan; La crisis de los rehenes no se resolvería hasta junio de 2002.
- 2004 – en República Dominicana mueren 410 personas arrastradas por el desbordamiento del río Soleil.
- 2006 – en Java, Indonesia padece un violento terremoto de magnitud 6.1 en la escala de Richter, mueren más de 8000 personas y más de 37 000 resultan heridas.
- 2006 – el terremoto de Yogyakarta de 6,4 Mw sacude Java central con una intensidad MSK de VIII (Dañino), dejando más de 5.700 muertos y 37.000 heridos.
- 2007 – en Venezuela el presidente Hugo Chávez decide no renovar la expirada concesión radioeléctrica de la estación televisiva privada venezolana Radio Caracas Televisión (RCTV), debido a su participación en el golpe de Estado de 2002 y numerosas trasgresiones a la ley.
- 2007 – en España se celebran elecciones municipales y autonómicas; el Partido Popular consigue más votos pero el Partido Socialista Obrero Español amplía sus territorios.
- 2009 – en Roma (Italia), el Fútbol Club Barcelona gana su tercera Liga de Campeones de la UEFA ante el Manchester United en el Estadio Olímpico de Roma.
- 2010 – en Guatemala hace erupción el volcán Pacaya (a 15 km de la capital, Guatemala), causando una lluvia de ceniza sobre la ciudad. Fallece el reportero de Noti-7, Aníbal Archila, uno de los primeros periodistas en llegar a cubrir el acontecimiento.
- 2016 – en Hiroshima (Japón), el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visita el Monumento de la Paz de Hiroshima. En vez de pedir perdón ―como representante del Poder Ejecutivo de Estados Unidos, responsable directo de la muerte de 0,3 millones de civiles en los atentados atómicos de Hiroshima y Nagasaki― afirma de manera impersonal que «la muerte cayó del cielo».
- 2017 – en Canadá, Andrew Scheer reemplaza a Rona Ambrose como líder del Partido Conservador.
- 2018 – en el estado de Maryland se produce una inundación en todo el valle de Patapsco, que causa una muerte, destruye todos los primeros pisos de los edificios en Main Street en Ellicott City y provoca que los automóviles vuelquen.
- 2021 – se estrena el episodio especial Friends: The Reunion secuela de la reconocida serie estadounidense Friends.