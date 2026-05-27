Miércoles, 27 de Mayo 2026
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Semifinales confirmadas: Andino y San Francisco se preparan para recibir a sus rivales en La Rioja

Las semifinales del torneo provincial se jugarán este fin de semana en el estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”. Andino y Alto Valle llegan empatados, mientras que San Francisco enfrentará a Ferroviario, que lleva ventaja. La tensión y la emoción están garantizadas en estos cruciales encuentros que definirán la final.

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Semifinales confirmadas: Andino y San Francisco se preparan para recibir a sus rivales en La Rioja
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El próximo fin de semana se llevarán a cabo las revanchas de las semifinales del torneo provincial en el estadio “Carlos Augusto Mercado Luna”. Esta decisión se tomó tras intensas negociaciones entre los dirigentes de los clubes, quienes buscan garantizar las mejores condiciones para los encuentros.

Uno de los partidos más destacados será el que enfrente al Andino Sport Club y al Alto Valle de Olta, que se disputará el sábado. En el partido de ida, ambos equipos empataron 1 a 1, lo que convierte este encuentro en un momento crucial para definir quién accederá a la final. Si el resultado es nuevamente un empate, se procederá a una tanda de penales.

La otra semifinal enfrentará al San Francisco y al Ferroviario de Milagro, también en la Capital. En el primer partido, el equipo de Milagro se impuso 1 a 0, lo que les da una ligera ventaja. Sin embargo, San Francisco ha demostrado ser un oponente fuerte y está decidido a revertir la situación para alcanzar la final.

La comunidad futbolera está expectante ante estos encuentros, que prometen ser emocionantes y decisivos. El ambiente en la Capital se reactivará con el regreso del fútbol local, resaltando la importancia cultural y social que tiene en la región.

Etiquetas: la rioja torneo provincial semifinales fútbol andino sport club san francisco
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