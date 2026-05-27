Políticas integrales de protección infantil: un nuevo enfoque del gobernador Quintela en La Rioja

La Rioja se incorpora al programa MUNA, impulsado por UNICEF, para mejorar la protección de derechos de niños y adolescentes. La iniciativa busca dotar a los municipios de herramientas y recursos esenciales.

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El programa MUNA, impulsado por la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en colaboración con UNICEF, busca mejorar las condiciones de trabajo en los municipios de La Rioja en temas relacionados con la infancia y adolescencia. Este martes, el gobernador Ricardo Quintela se reunió con autoridades para avanzar en su implementación.

En el encuentro, participaron Daniel Molina, director de Coordinación Federal de la Defensoría, y la diputada nacional Gabriela Pedrali. Quintela expresó su satisfacción por la selección de La Rioja para este programa, destacando su impacto en la protección de los derechos de los jóvenes en la provincia.

Molina explicó que el objetivo principal es fortalecer las capacidades de los equipos técnicos que trabajan en el territorio, brindándoles mejores herramientas para abordar problemáticas como la violencia y el abuso. Se están desarrollando estrategias de capacitación y fortalecimiento para quienes trabajan con niñas y niños, promoviendo un entorno más seguro y protector.