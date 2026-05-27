Ocupación hotelera en Chilecito en crisis: caída del 30% en 2023 preocupa al sector turístico

La ocupación hotelera en Chilecito alcanzó un 50% durante el último fin de semana largo, pero se observa una caída del 30% en comparación con 2023. El secretario de Turismo advierte sobre el impacto negativo de la inflación en el consumo turístico.

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El secretario de Turismo del departamento Chilecito, Matías Vaca, dialogó con MEDIOS RIOJA y analizó el impacto del último fin de semana largo, así como los datos del informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En este contexto, Vaca destacó la difícil situación que enfrenta el sector turístico local, advirtiendo sobre una marcada caída en la actividad debido a las políticas económicas implementadas por el Gobierno Nacional. "En julio nos jugamos las finales", aseguró el funcionario.

Respecto al reciente fin de semana largo de tres días, Vaca precisó que la ocupación hotelera en Chilecito alcanzó un 50% sobre una base de 800 camas, con un pernocte promedio de dos noches. El secretario hizo hincapié en el impacto de las festividades religiosas locales, como Santa Rita, que atraen excursionistas que no pernoctan, lo que limita el alcance económico de dichas celebraciones.

Al comparar la situación actual con años anteriores, Vaca no ocultó su preocupación: "Los números en general no dejan de caer. Comparado con años anteriores, viene en franco descenso el porcentaje de ocupación. Hoy estamos un 30% abajo frente al año 2023". Este dato refleja una tendencia preocupante que se agrava por la estructura de los feriados, siendo más beneficiados los fines de semana de cuatro días en comparación con los de tres.

En cuanto al comportamiento del consumidor, el secretario analizó cómo la inflación y la pérdida de poder adquisitivo han afectado la conducta del turista. Aunque el gasto promedio ha aumentado, pasando de $100.000 en el año pasado a $120.000 en la actualidad, la capacidad de consumo se ha reducido drásticamente. "El turista piensa cada vez más sobre cuál es el consumo que hará y qué priorizará", indicó Vaca, quien también subrayó que el complejo de cabañas es uno de los principales atractivos del destino.

Conscientes de la baja del consumo, la Secretaría de Turismo ha comenzado a reformular sus estrategias, detectando que los fines de semana rinden mejor si están acompañados por eventos masivos. Vaca citó como ejemplo el impacto de Jesús María a nivel nacional y la experiencia local de Navidad en los Cerros, donde se busca articular esfuerzos con un sector privado que actualmente carece de los recursos necesarios para generar convocatorias masivas.

En medio de un "desastre nacional" y el desfinanciamiento del Gobierno Nacional hacia las provincias, Vaca hizo un llamado a la colaboración y a definir prioridades claras. En este sentido, Chilecito ha priorizado la promoción estratégica, utilizando un medio radial de la provincia de Córdoba como su principal canal de difusión.

Consultado sobre el último informe de CAME, el secretario respaldó la metodología de la entidad, afirmando que "CAME registra en cada provincia con referentes de la entidad. Se pueden revisar los números en dispositivos online y eso da credibilidad, al menos en Chilecito". Esta afirmación contrasta con las mediciones de provincias vecinas como Catamarca, que según Vaca, carecen de precisiones técnicas y tienden a ser subjetivas.

Además, calificó como "muy acertada" la decisión del gobernador Ricardo Quintela de congelar las tarifas de la luz, lo que ayudará a paliar los costos fijos de las empresas. "Es una medida fundamental para sostener a los prestadores", remarcó el secretario.

Para concluir, Matías Vaca manifestó su preocupación por la falta de respuestas del Gobierno Federal y pronosticó meses difíciles para la provincia y los municipios. "No avizoro cambios sin cambios en la política nacional. Esta gente no entra en razón; por lo pronto se nos avecina un escenario complejo. En julio nos jugamos las finales y buscaremos ayuda en la Provincia para las promociones municipales", advirtió.

Pese a la incertidumbre, Vaca destacó la línea de gestión del ejecutivo municipal: "El intendente es claro con lo que nos encarga: ser buenos anfitriones y estar al lado de cada empresario que elige invertir en el departamento".