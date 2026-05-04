Crisis turística en La Rioja: hotelería apenas alcanza el 25% de ocupación

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La situación del turismo en La Rioja es alarmante, con una ocupación hotelera que se mantiene por debajo del 25%. Empresarios del sector han expresado su preocupación por la baja demanda, lo que afecta gravemente a hoteles, agencias de viaje y otros prestadores que operan con márgenes mínimos o incluso en pérdida.

Datos de CAME indican que el cuarto fin de semana largo del año mostró una desaceleración en la actividad turística. Los destinos más elegidos en la provincia fueron Chilecito, Famatina y Villa Unión. Sin embargo, la disponibilidad de alojamiento en La Rioja es considerable, a diferencia de provincias cercanas que registran altos niveles de reservas.

Los operadores turísticos subrayan la necesidad urgente de reforzar la presencia de La Rioja en acciones promocionales a nivel nacional. Destacan que la continuidad de campañas y la participación en eventos estratégicos son fundamentales para atraer turistas. En este contexto, proponen medidas como alivios en costos de servicios y líneas de financiamiento accesible para las PyMEs del sector.

El turismo tiene un gran potencial para la economía provincial, pero se enfrenta a desafíos inmediatos que requieren acciones concretas para revitalizar la actividad en el corto plazo.