Sábado, 9 de Mayo 2026
Nuevas alianzas internacionales: La Rioja impulsa el turismo mutualista en el sector
Turismo

Nuevas alianzas internacionales: La Rioja impulsa el turismo mutualista en el sector

El Gobierno de La Rioja fortalece vínculos con el sector mutualista para crear un corredor de turismo social, buscando atraer visitantes de Paraguay y diversificar su oferta turística.

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El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Turismo y Culturas, ha decidido fortalecer su estrategia turística mediante alianzas con el sector mutualista. Esta iniciativa busca establecer un corredor de turismo social y cooperativo que supere las fronteras provinciales y nacionales.

Durante un encuentro liderado por el ministro Gustavo Luna, se discutieron los avances de la participación riojana en el Encuentro Binacional de Mutuales de Turismo realizado en abril en Asunción, Paraguay. Este evento facilitó la creación de lazos con organizaciones del país vecino, lo que abre nuevas oportunidades para el intercambio de visitantes.

Como resultado de estas gestiones, se espera la llegada de una comitiva de referentes del sector mutualista de Paraguay en los próximos meses. Su visita tiene como objetivo evaluar la infraestructura y los atractivos turísticos de La Rioja, así como establecer convenios de cooperación y diseñar paquetes turísticos específicos para los asociados de ambas provincias.

Esta estrategia tiene como meta fomentar un flujo constante de viajeros y romper con la estacionalidad del turismo, posicionando a La Rioja no solo como un destino de paisajes naturales y patrimonio histórico, sino también como un nodo de integración regional basado en la solidaridad y el asociativismo.

Etiquetas: la rioja turismo gobierno provincial cooperación mutualismo economía social
TL;DR

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