Ruta Abierta': La Rioja se muestra al país con su riqueza cultural y turística

El programa de turismo “Ruta Abierta”, conducido por Barbie Ferrari, visitó recientemente La Rioja para crear contenido audiovisual que promocione sus atractivos. La grabación se centró en resaltar la cultura, gastronomía y paisajes únicos de la provincia, y se emitirá desde junio por Canal 9 de Buenos Aires.
Durante su estadía, el equipo recorrió el Parque Nacional Talampaya, donde realizaron excursiones 4×4 y recorridos en bicicleta, y también visitaron la capital, donde se encuentran el Parque de las Juventudes y el Memorial Facundo Quiroga. Además, exploraron las Termas de Santa Teresita, la ciudad de Chilecito, y la Bodega Valle de la Puerta, así como Sanagasta, donde degustaron la gastronomía local.
Barbie Ferrari destacó la belleza de los paisajes y la cordialidad de la gente, resaltando la diversidad de experiencias que ofrece La Rioja. Esta iniciativa fue posible gracias al compromiso del sector privado, con la participación de diversos prestadores turísticos y gastronómicos de la región, que mostraron la riqueza cultural y la hospitalidad de la provincia.