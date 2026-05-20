Miércoles, 20 de Mayo 2026
Turismo

Ruta Abierta': La Rioja se muestra al país con su riqueza cultural y turística

Ruta Abierta" visitó La Rioja, destacando su cultura y paisajes. El programa, que se emitirá en junio, resalta la diversidad turística y gastronómica de la región.

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El programa de turismo “Ruta Abierta”, conducido por Barbie Ferrari, visitó recientemente La Rioja para crear contenido audiovisual que promocione sus atractivos. La grabación se centró en resaltar la cultura, gastronomía y paisajes únicos de la provincia, y se emitirá desde junio por Canal 9 de Buenos Aires.

Durante su estadía, el equipo recorrió el Parque Nacional Talampaya, donde realizaron excursiones 4×4 y recorridos en bicicleta, y también visitaron la capital, donde se encuentran el Parque de las Juventudes y el Memorial Facundo Quiroga. Además, exploraron las Termas de Santa Teresita, la ciudad de Chilecito, y la Bodega Valle de la Puerta, así como Sanagasta, donde degustaron la gastronomía local.

Barbie Ferrari destacó la belleza de los paisajes y la cordialidad de la gente, resaltando la diversidad de experiencias que ofrece La Rioja. Esta iniciativa fue posible gracias al compromiso del sector privado, con la participación de diversos prestadores turísticos y gastronómicos de la región, que mostraron la riqueza cultural y la hospitalidad de la provincia.

Etiquetas: la rioja turismo ruta abierta parque nacional talampaya gastronomía chilecito
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