La Rioja se prepara para recibir turistas en busca de experiencias ufológicas únicas

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La Rioja se está posicionando como un nuevo destino para el turismo ufológico, gracias a las iniciativas presentadas por el grupo Entes Lumínicos. Este grupo busca fomentar la investigación y el desarrollo turístico en torno a los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (OVNIs). Recientemente, el periodista Ángel Flores y el investigador Adrián Radich, de la IAC de Mendoza, se reunieron con el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, para discutir estas propuestas.

Durante el encuentro, se propusieron actividades para atraer a aficionados e interesados en la ufología, así como la formación de grupos locales para la observación y análisis de estos fenómenos. Flores destacó que La Rioja es una de las regiones más activas del país en cuanto a avistamientos de OVNIs, y presentó su libro “Ovnis en La Rioja”, que recopila investigaciones sobre el tema.

Radich mencionó que se han realizado investigaciones en diferentes localidades, como Chepes, Olta, Chamical, Villa Unión y el área de Talampaya, originadas a partir de denuncias sobre fenómenos extraños. Estas acciones han permitido posicionar a La Rioja como un punto de referencia en el mapa nacional de avistamientos, reflejando un creciente interés en los misterios que rodean a la provincia.