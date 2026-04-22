Miércoles, 22 de Abril 2026
La Rioja se prepara para recibir turistas en busca de experiencias ufológicas únicas
Turismo

La Rioja se prepara para recibir turistas en busca de experiencias ufológicas únicas

La Rioja se posiciona como un nuevo destino turístico ufológico, destacando por su creciente cantidad de avistamientos de OVNIs y la iniciativa de investigación local. El grupo Entes Lumínicos busca atraer visitantes con actividades y estudios en localidades como Chepes y Talampaya, promoviendo el interés en estos fenómenos inexplicables.

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La Rioja se está posicionando como un nuevo destino para el turismo ufológico, gracias a las iniciativas presentadas por el grupo Entes Lumínicos. Este grupo busca fomentar la investigación y el desarrollo turístico en torno a los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados (OVNIs). Recientemente, el periodista Ángel Flores y el investigador Adrián Radich, de la IAC de Mendoza, se reunieron con el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, para discutir estas propuestas.

Durante el encuentro, se propusieron actividades para atraer a aficionados e interesados en la ufología, así como la formación de grupos locales para la observación y análisis de estos fenómenos. Flores destacó que La Rioja es una de las regiones más activas del país en cuanto a avistamientos de OVNIs, y presentó su libro “Ovnis en La Rioja”, que recopila investigaciones sobre el tema.

Radich mencionó que se han realizado investigaciones en diferentes localidades, como Chepes, Olta, Chamical, Villa Unión y el área de Talampaya, originadas a partir de denuncias sobre fenómenos extraños. Estas acciones han permitido posicionar a La Rioja como un punto de referencia en el mapa nacional de avistamientos, reflejando un creciente interés en los misterios que rodean a la provincia.

Etiquetas: la rioja turismo ovnis avistamientos fenómenos aéreos investigación
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