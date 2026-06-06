Domingo, 7 de Junio 2026
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Independencia de Patquia se impone 2-0 a Alas y comienza con buen pie en el campeonato

Independencia de Patquia logró su primer triunfo en el Campeonato 2026 al vencer 2-0 a Alas. Santiago Melián brilló con dos goles y un jugador visitante fue expulsado.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Independencia de Patquia celebró su primer triunfo en el Campeonato 2026 al derrotar a Alas por 2 a 0 en la quinta fecha del torneo. El equipo local mostró un rendimiento superior, especialmente en la segunda mitad del encuentro.

El partido comenzó de manera intensa, con ambos equipos buscando la victoria, pero la primera mitad culminó sin goles. Fue en la segunda parte donde se desataron las emociones, comenzando con el gol de Santiago Melián a los 13 minutos, quien aprovechó un contraataque para abrir el marcador con una definición potente que dejó sin reacción al arquero Mediavilla.

Después del primer gol, Alas intentó responder, pero su ofensiva careció de profundidad y se complicó aún más tras la expulsión de Martín Olivera por una dura falta. Con un jugador menos, el equipo visitante no pudo contener a Independencia, que siguió atacando y logró el segundo tanto a los 45 minutos, nuevamente con Melián, quien selló el 2 a 0 definitivo.

Con estos tres puntos, Independencia de Patquia se posiciona con optimismo en la tabla, mientras que Alas deberá mejorar su rendimiento para revertir la situación en el torneo.

Etiquetas: independencia de patquia campeonato 2026 fútbol victoria alas liga regional
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