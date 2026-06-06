Accidente en Ruta 38: un herido tras el vuelco de un camión cerca de la capital riojana

Un accidente en la Ruta 38 dejó a un herido tras el vuelco de un camión que se dirigía a Catamarca. La rápida intervención de los servicios de emergencia fue clave para asegurar la ruta y atender a las víctimas.

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Un accidente en la Ruta 38 ocurrió pasadas las 3:30 horas, cuando un camión Mercedes Benz que viajaba desde Mendoza hacia Catamarca volcó, dejando a una persona herida. Carlos Vernede, uno de los ocupantes, sufrió un traumatismo de cráneo y lesiones faciales, por lo que recibió atención médica en el lugar y fue trasladado al Hospital Enrique Vera Barros.

Diego Juan Barrionuevo, el otro ocupante del vehículo, resultó ileso y permaneció en el sitio del siniestro. La asistencia inicial fue brindada por Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el servicio de emergencias médicas, quienes también realizaron tareas de limpieza en la ruta para garantizar la seguridad del tránsito.

El operativo incluyó a efectivos de la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, y Protección Ciudadana. Las autoridades enfatizaron la necesidad de conducir con precaución, especialmente en rutas que conectan diferentes provincias, y aconsejaron estar atentos a las condiciones climáticas y del camino.