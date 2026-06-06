Accidente en Ruta 38: un herido tras el vuelco de un camión cerca de la capital riojana

Un accidente en la Ruta 38 ocurrió pasadas las 3:30 horas, cuando un camión Mercedes Benz que viajaba desde Mendoza hacia Catamarca volcó, dejando a una persona herida. Carlos Vernede, uno de los ocupantes, sufrió un traumatismo de cráneo y lesiones faciales, por lo que recibió atención médica en el lugar y fue trasladado al Hospital Enrique Vera Barros.
Diego Juan Barrionuevo, el otro ocupante del vehículo, resultó ileso y permaneció en el sitio del siniestro. La asistencia inicial fue brindada por Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el servicio de emergencias médicas, quienes también realizaron tareas de limpieza en la ruta para garantizar la seguridad del tránsito.
El operativo incluyó a efectivos de la Policía de la Provincia, Gendarmería Nacional, y Protección Ciudadana. Las autoridades enfatizaron la necesidad de conducir con precaución, especialmente en rutas que conectan diferentes provincias, y aconsejaron estar atentos a las condiciones climáticas y del camino.