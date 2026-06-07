Desaparecida en Córdoba: una adolescente genera preocupación en su comunidad

La búsqueda de Alma Celeste Britos, una adolescente de 14 años desaparecida desde hace dos días en Córdoba, se intensifica. La Fiscalía solicita información a la comunidad para localizarla.

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La Fiscalía de Instrucción del Distrito 1 Turno 1 ha iniciado un pedido de búsqueda para encontrar a Alma Celeste Britos, una adolescente de 14 años desaparecida desde hace dos días. La última vez que fue vista fue en el centro de Córdoba, en el restaurante El Ruedo, ubicado en la esquina de 27 de Abril y Obispo Trejo.

La comunidad ha sido convocada a colaborar en la investigación, aportando cualquier información que pueda ayudar a localizar a Alma. Según el Ministerio Público Fiscal, la joven reside en el barrio Santa Isabel y fue vista por última vez el 4 de junio, sin que hasta el momento se haya podido determinar cómo estaba vestida.

Las autoridades han instado a vecinos y comerciantes a que reporten cualquier dato que puedan tener. Cualquier información relevante puede ser comunicada a la Unidad Judicial N.º 1, situada en Balcarce 251, o a los teléfonos (0351) 4332647 y 4332648. La situación ha generado una gran preocupación en la comunidad, que se ha movilizado para apoyar en la búsqueda de la adolescente.