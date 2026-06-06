Sábado, 6 de Junio 2026
La Rioja

Valeria Antenucci liderará la gestión de espacios verdes en la capital riojana

Valeria Antenucci asumirá la dirección de los Parques de la Familia y la Ciudad, buscando dar continuidad a la gestión tras el fallecimiento de Miguel Ángel Asís. Este cambio se da en un contexto de duelo provincial y destaca la importancia de los espacios verdes para el bienestar de la comunidad. La nueva directora enfrentará el desafío de mantener y desarrollar estos lugares clave para la recreación y la identidad cultural.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Valeria Antenucci liderará la gestión de espacios verdes en la capital riojana
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Valeria Antenucci ha sido designada como la nueva directora de los Parques de la Familia y la Ciudad, siguiendo la decisión del gobernador Ricardo Quintela. La confirmación fue realizada por el intendente de la Capital, Armando Molina, quien expresó sus felicitaciones a Antenucci a través de sus redes sociales. Esta elección se produce en un momento delicado tras el reciente fallecimiento de Miguel Ángel "Lito" Asís, quien ocupaba la administración de estos espacios.

La muerte de Asís ha conmovido al ámbito político y motivado la declaración de tres días de duelo provincial. Su legado en la gestión de los parques ha dejado una huella importante en la comunidad, donde su ausencia se siente profundamente. En respuesta, el Gobierno provincial busca garantizar la continuidad de su trabajo en un área que es vital para el bienestar de los ciudadanos.

Antenucci, con experiencia en la administración pública, asumirá la responsabilidad de continuar los proyectos que beneficien a los usuarios de estos espacios recreativos. Su trayectoria previa será fundamental para afrontar los retos que se presenten en esta nueva etapa, en un contexto donde la importancia de los espacios verdes se vuelve crucial para el desarrollo sostenible y la calidad de vida en las ciudades.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial parques valeria antenucci ricardo quintela duelo provincial
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