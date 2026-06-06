Restos óseos encontrados en Villa Unión: la policía avanza en la investigación

Un importante hallazgo de restos óseos en un automóvil en Villa Unión ha desatado un operativo policial. La comunidad expresa preocupación por la seguridad y se intensificarán los patrullajes en la zona.

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Un despliegue policial se realizó en Villa Unión tras el descubrimiento de restos óseos en un automóvil particular. La situación fue alertada por un vecino que se presentó en la comisaría local alrededor de las 18:30. Efectivos se dirigieron a un domicilio en calle Ingeniero Bolloli y encontraron el material óseo en el interior del vehículo.

Los elementos fueron secuestrados para las pericias pertinentes, y la causa está bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción de turno. Actualmente, los peritos trabajan para identificar el origen de los restos y su posible relación con algún caso judicial. La comunidad ha expresado su preocupación por la seguridad en la zona, y la policía ha solicitado la colaboración de los vecinos para obtener información adicional.

Este hallazgo ha suscitado inquietud entre los residentes, quienes esperan que se esclarezca el suceso. Como medida preventiva, se intensificarán los patrullajes en la región para garantizar la seguridad de la población.