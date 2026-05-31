Domingo, 31 de Mayo 2026
Turismo

Banda Florida se postula para el premio Best Tourism Villages de la ONU

Banda Florida, en el departamento General Felipe Varela, es una de las tres localidades de La Rioja postuladas para el reconocimiento mundial Best Tourism Villages de la ONU. Con 500 habitantes, su modelo de turismo comunitario resalta la economía local y la protección del entorno natural.

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Banda Florida, ubicada en el departamento General Felipe Varela, ha sido seleccionada como una de las tres candidaturas de La Rioja para el prestigioso reconocimiento mundial Best Tourism Villages, otorgado por la ONU. Esta localidad destaca por su impresionante geología y su modelo de turismo comunitario, que beneficia directamente a sus aproximadamente 500 habitantes.

Este pequeño pueblo rural se distingue por su capacidad de proteger su entorno natural mientras dinamiza su economía de manera sustentable. Las formaciones rocosas y la belleza de su paisaje la convierten en un santuario que atrae a los turistas. El programa de la ONU busca destacar a las comunidades que priorizan el bienestar local y la conservación ambiental.

Con el apoyo técnico del gobierno provincial y la producción de material audiovisual de alta calidad, Banda Florida aguarda con expectativa el resultado de su postulación. Su ubicación, a unos 275 kilómetros de la ciudad de La Rioja, lo convierte en un destino accesible a través de la Ruta Nacional 38 y la Ruta Nacional 76, que lleva a los visitantes a explorar este rincón mágico de la provincia.

Etiquetas: la rioja banda florida turismo comunitario reconocimiento internacional turismo sostenible geología
TL;DR

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