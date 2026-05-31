Accidente en Dique de Los Sauces: vuelco de auto sin heridos sorprendió a vecinos

Un vuelco espectacular involucra a tres mujeres y un menor en el Dique de Los Sauces, pero todos resultaron ilesos. La seguridad vial en áreas con pendientes es crucial.

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Tres mujeres y un menor, todos provenientes de la ciudad Capital, estuvieron involucrados en un vuelco espectacular cerca del Dique de Los Sauces. El accidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban se detuvo en una zona inclinada, lo que provocó que perdiera estabilidad y terminara volcado sobre la calzada.

Tras el alerta, equipos de salud y personal policial se desplazaron rápidamente al sitio para ofrecer asistencia. Afortunadamente, se confirmó que ninguno de los cuatro ocupantes sufrió lesiones graves y se encuentran fuera de peligro.

Este incidente pone de relieve la importancia de la seguridad vial en áreas con pendientes pronunciadas, donde la pérdida de control puede llevar a situaciones críticas. Las autoridades locales hacen un llamado a la precaución al conducir en estas zonas de riesgo.