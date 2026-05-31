Domingo, 31 de Mayo 2026
Policiales

Accidente en la autovía Nonogasta-Chilecito: joven herido tras perder el control del vehículo

Un accidente vehicular en la autovía Nonogasta-Chilecito provocó daños materiales significativos, pero afortunadamente no hubo heridos. Las autoridades destacan la importancia de la seguridad vial y la necesidad de mejorar la infraestructura para prevenir futuros incidentes.

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Durante la jornada de este sábado, un siniestro vial ocurrió en la autovía que conecta Nonogasta y Chilecito, provocando una breve interrupción en el flujo vehicular. Un joven de Vichigasta perdió el control de su automóvil, aunque no se han determinado las causas del accidente. El vehículo sufrió importantes daños materiales, pero afortunadamente no se registraron heridos.

Las autoridades policiales y de emergencias se presentaron en el lugar para realizar las verificaciones pertinentes. Se confirmó que el conductor no había consumido alcohol en el momento del accidente. Este incidente subraya la relevancia de la seguridad vial en las rutas de la provincia, donde se han implementado campañas de concientización para fomentar el respeto de las normas de tránsito.

Las condiciones climáticas y la falta de atención son factores comunes en este tipo de accidentes, y se espera que las investigaciones aclaren las circunstancias que rodearon la pérdida de control del vehículo. Las autoridades instan a los conductores a aumentar la precaución y a mantener velocidades adecuadas para asegurar la seguridad de todos en la vía.

Etiquetas: chilecito vichigasta accidente de tránsito seguridad vial tránsito obras públicas
TL;DR

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