Tragedia en Trampa del Tigre: hallan el cuerpo de César Daniel Arias después de búsqueda exhaustiva

César Daniel Arias, de 39 años, fue encontrado sin vida en Trampa del Tigre tras días de intensa búsqueda. La comunidad, unida en su dolor, espera respuestas sobre las circunstancias de su muerte.

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El cuerpo de César Daniel Arias, de 39 años, fue encontrado sin vida en la zona de ingreso a Trampa del Tigre este viernes. Su desaparición había generado una gran movilización de familiares y amigos, quienes realizaron intensas campañas de búsqueda y compartieron su imagen en redes sociales en un intento por localizarlo.

El hallazgo ocurrió gracias a un grupo de jóvenes que recolectaban leña en el área. La noticia causó un profundo impacto en la comunidad, que había estado siguiendo de cerca la búsqueda. Autoridades policiales y personal competente se presentaron en el lugar para llevar a cabo las actuaciones necesarias tras el descubrimiento del cuerpo.

Las autoridades judiciales ahora están a cargo de la investigación, buscando determinar las circunstancias de su fallecimiento. Se solicita la colaboración de quienes puedan aportar información sobre los últimos movimientos de Arias, con el fin de esclarecer las causas de su muerte. Este trágico evento ha dejado una huella en la comunidad, que anhela respuestas en medio de su dolor.