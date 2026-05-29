Conductor embiste un árbol en el macrocentro: se niega a la prueba de alcoholemia

Un siniestro vial en el macrocentro de la ciudad dejó a un conductor, identificado como Carrizo, impactando contra un árbol. Se negó a hacerse el test de alcoholemia y enfrenta sanciones.

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Un siniestro vial se produjo en la mañana de hoy en el macrocentro de la ciudad, generando preocupación entre los vecinos. Un hombre de apellido Carrizo perdió el control de su camioneta y colisionó contra un árbol en calle Joaquín V. González, cerca de la Escuela Pío XII.

Tras el accidente, se movilizó personal de seguridad para atender la emergencia y seguir los protocolos establecidos. El conductor se negó a someterse al control de alcoholemia solicitado por las autoridades, lo que llevó a la elaboración de las actas correspondientes. Ahora se espera que las autoridades definan las sanciones por su negativa y los daños causados en la vía pública.

Se trata de una noticia en desarrollo y se aguardan más detalles sobre el estado del conductor y las medidas que se adoptarán.