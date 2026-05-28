Estafa en La Rioja: cibercriminales utilizan auto secuestrado en Río Negro

Un automóvil Toyota Corolla, involucrado en una causa por presunta defraudación, fue secuestrado en un operativo realizado por personal del Departamento Cibercrimen en la localidad de Allen, Río Negro. Este procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de un exhorto judicial del Juzgado de Instrucción de La Rioja.
La investigación que llevó a este operativo se inició tras una denuncia presentada en el año 2025. Agentes de la División Delitos Económicos realizaron un trabajo exhaustivo, tanto tecnológico como de campo, que les permitió localizar el vehículo en el sur del país.
El automóvil ya ha sido trasladado de regreso a la ciudad Capital de La Rioja y se encuentra en la sede policial, a disposición de la Justicia local. Las autoridades continuarán con las actuaciones necesarias para esclarecer los detalles de la maniobra delictiva.