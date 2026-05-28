Desmantelan organización delictiva en La Rioja: incautan armas y drogas

En un reciente megaoperativo policial, fuerzas de seguridad lograron desarticular una banda presuntamente dedicada al narcotráfico y robo, resultando en la detención de cuatro personas. Los procedimientos, realizados en varias localidades de la provincia, incluyeron allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia, bajo los oficios judiciales N° 526, 527 y 528/26.
Los detenidos fueron identificados como Gastón Eugenio Cabral Peñaloza, Facundo Nicolás Díaz Nieto, Martín De La Fuente González y Maira Macarena Montivero. Durante las requisas, se confiscó un total de 272 gramos de marihuana, tres plantas de cannabis sativa, un grinder y cinco fertilizantes, lo que sugiere la posible comercialización de estas sustancias. Además, se hallaron armas, incluyendo un revólver calibre .22 con 23 cartuchos y tres armas de aire soft, utilizadas en delitos.
Las inspecciones también revelaron nueve teléfonos celulares y se incautaron $60.000 en efectivo y 100 reales. Asimismo, se secuestraron tres motocicletas, siendo una de ellas de 70 cc con un pedido de secuestro activo por robo. Los cuatro detenidos, junto con el material secuestrado, quedaron a disposición de la Justicia enfrentando graves cargos judiciales.